Podle náměstka ministra obrany Daniela Koštovala sice požadují, aby nový raketový systém byl propojitelný s izraelským radarem, ale to prý Izraelce pro další obchod nezvýhodňuje. „Není to tak, že když jsme si koupili izraelský radar, tak si musíme koupit izraelský systém protivzdušné obrany,“ řekl Právu náměstek.

Na jaře si ministerstvo udělalo průzkum a z něj vzešlo, že rakety může dodat až pět výrobců. Jsou mezi nimi i dvě izraelské firmy. IAI Elta nabízí rakety Barak 8 a firma Rafael systém Spyder. Obě dodávají rakety do obranného systému Iron Dome, který brání izraelská města. Vypálené nepřátelské rakety izraelská armáda monitoruje právě radary ELM-2084 MMR, které mají i schopnost navádět střely na cíl.

S Izraelem nás pojí jistá náklonnost, ale když dojde na obchod, tak se jedná tvrdě. ministr obrany Martin Stropnický

Mezi dalšími oslovenými firmami je i evropský koncern MBDA s raketami CAMM nebo MEADS. Žádost české obrany dostal i americký výrobce raketového systému Patriot, firma Raytheon, která společně s norskou firmou Konsberg nabízí rakety NASAMS. A také německá firma Diehl se systémem IRIS-T.

Armáda chce čtyři baterie raket středního doletu, tedy něco mezi 20 až 50 kilometry. Měly by být umístěny u protiletadlového pluku ve Strakonicích. Ten má dneska k dispozici čtyři komplexy systému KUB, jejichž životnost je limitována dosluhujícími raketami a které by měly být vyřazeny do roku 2020.

Tvrdá vyjednávání

„Kontrakt musíme uzavřít v roce 2018, protože víme, že dodací doba je dva až tři roky,“ uvedl Koštoval. Obrana pod vedením Martina Stropnického (ANO) je kritizována, že se jí nedaří velké nákupy. Pořízení čtyř radarů by měla být jediná velká akvizice, kterou dotáhne do konce.

K podpisu by mělo dojít v srpnu. Podle informací Práva vyjednávací tým, který byl v minulých týdnech v Izraeli, už dokončil práci. „Teď se smlouvy přeloží do češtiny a ještě jednou je musí schválit kolegium ministra a také ministerstvo financí,“ řekl Právu zdroj z obrany.

Jak před nedávnem řekl ministr, jednání z Izraelci byla těžká. „S Izraelem nás pojí jistá náklonnost, ale když dojde na obchod, tak se jedná tvrdě. My jsme chtěli např. garance na dodávku náhradních dílů či penále při neplnění. To bylo pro Izraelce překvapením,“ uvedl ministr. Součástí smlouvy je i to, že 30 procent ze zakázky získají české firmy, hlavně pardubický výrobce radarů – firma Retia.

Izraelské radary, které slouží kromě Izraele např. v Kanadě, mají dosah až 256 kilometrů na vzdušné cíle a až 100 kilometrů na pozemní cíle, které lokalizují díky dráze jimi vypalovaných střel. Ve vzduchu mohou sledovat v jeden moment až 1100 cílů a navádět rakety na více cílů najednou. Systém KUB dokázal sledovat a vystřelit pouze na jeden cíl.