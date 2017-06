Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) konstatoval, že nyní budou následovat vyjednávání mezi jednotlivými ministerstvy. „Máme na to celé léto. Po prázdninách by se vláda k návrhu vrátila a do konce září máme povinnost poslat návrh rozpočtu do Poslanecké sněmovny,“ řekl během jednání kabinetu Sobotka.

„Určitě platí, že chci udržet schodek 50 miliard korun. Máme některé rozpočtové priority, například prostředky pro vysoké školy. Výdaje v posledních letech stagnovaly, tam se musíme posunout,“ dodal.

Stejně tak prý pokládá za důležité, aby bylo v rozpočtu dostatek prostředků na sociální služby. Podstatné také podle něj je, aby nechyběly peníze na investice a dopravní infrastrukturu.

Ministři požadují navíc desítky miliard



Rozpočtem se také krátce ve středu ráno krátce zabývala koaliční rada, které se účastnil i někdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO). „Jednání o rozpočtu vyvrcholí v září. Je potřeba říct si priority, já jsem navrhl navyšování důchodů o 501 korun a rozpočtové určení daní, tedy dostat peníze do menších obcí,“ uvedl.

Na jednání koaliční rady se nicméně zástupci koaličních partají shodli, že se pokusí navržený schodek dodržet.

Obavy o výši schodku vyjádřil ministr financí Ivan Pilný (ANO), který minulý týden při interpelacích uvedl, že požadavky jednotlivých resortů převyšují plánovaný schodek o 97 miliard korun. [celá zpráva]

Podle premiéra @SlavekSobotka patří mezi priority stát.rozp.2018 peníze pro vys.školy, sociální služby, investice do dopravy a zdravotnictví pic.twitter.com/4k0mNLwgSL — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 14. června 2017

Příjmy státu mají činit 1,292 biliónu korun a výdaje 1,342 biliónu korun.