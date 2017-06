Jako první se lidé k wi-fi mohli připojit na zastávce Husinecká v Praze 3. Městská část ji vybrala, protože je blízko městskému úřadu, a hlavně u VŠE, kde se denně nachází tisíce studentů.

„V tuto chvíli jich může nalézt 27 po celém městě, do konce prázdnin jich očekáváme 100. Cíl je 300 stanic do konce roku po celé Praze,“ řekl Novinkám místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu.

Wi-fi je pro uživatele zcela zdarma, připojení je rychlé a stahovat se dá naprosto cokoliv. Finančně se na projektu podílí hlavní město Praha, JCDecaux a pražský dopravní podnik.

Zatím se člověk nemusí nijak registrovat, jako je tomu například na letištích nebo jiných veřejných místech, což je výhoda zejména pro lidi v okolí zastávek.

Pomoc pro turisty



V malé anketě Novinek mezi cestujícími lidé nápad většinou uvítali, byť o něm často nevěděli. „Do této chvíle jsem to netušila, ale je to super, určitě to příště využiju,“ usmívala se mladá žena.

Byli však i tací, kterým to bylo úplně jedno. „Mám vlastní data, takže já to moc nevyužiju,“ poznamenal muž ve středním věku.

„Pro turisty je to skvělá věc. Všichni už vlastní telefony s připojením k internetu, a když potřebují najít cestu, je připojení na veřejné zastávce záchrana,“ uvedla Španělka, která je zrovna v Praze na návštěvě.

Kam s krabičkou?



Vybudovat chytrou zastávku prý nebylo tak složité, ale jeden zádrhel se našel.

„Nejtěžší bylo vymyslet, kam tu ‚technologickou krabičku‘ umístit. Jedna složitost byla také ta, že veškeré stanice mají elektrickou přípojku elektrické energie jen na noční provoz. Museli jsme s techniky vymyslet, jak zajistit i ten denní provoz, což se podařilo a díky tomu se z toho stala standardní zastávka a nebudou žádné komplikace při dalších realizacích,“ doplnil místostarosta Bellu.