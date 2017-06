„S disketami výkazů lékařských výkonů jsem do pojišťovny nosil jednou měsíčně sto až dvě stě tisíc korun za to, že údaje nebude nikdo kontrolovat. Jinak by mi tak enormně vysoké částky za vykázanou zdravotní péči nemohly nikdy projít,“ řekl Právu 53letý lékař, který provozoval osm ambulantních ordinací na Plzeňsku a soud ho zatím nepravomocně poslal na sedm let do vězení.

O pozadí obřího podvodu se Urban rozhodl promluvit až nyní. „Mlčel jsem jen proto, že mi určití lidé slíbili, že když to nechám pouze na sobě, tak se pokusí ovlivnit vyšetřování v můj prospěch,“ prohlásil.

Podle informací Práva už také v tomto duchu detailně vypovídal na policii. Pro svá tvrzení o korupci má prý konkrétní důkazy. Zveřejnit je ale zatím nechce. „Policisté mi řekli, abych o tom s nikým nemluvil. Chci to respektovat, uvidíme, jak dopadne vyšetřování, Já jsem jim poskytl veškerou součinnost,“ uvedl Urban.

Nejen úplatky

Podle něj nebyla celá záležitost jen o úplatcích. „Poskytoval jsem zaměstnancům pojišťovny a jejich rodinným příslušníkům lékařské služby, léčil jejich potíže a případně zprostředkovával přednostní vyšetření či léčbu u kolegů z jiných oborů. Na jejich rodná čísla jsem pak s jejich vědomím nějaký ten výkon navíc připsal,“ řekl Urban Právu.

Dostávali od něho zdarma i léky, za které by jinak draze platili. „Tento systém vyhovoval všem zainteresovaným osobám, vydělávali všichni, celé to bylo bráno jako obchod,“ uzavřel Urban. Právo zjistilo, že na základě Urbanovy výpovědi už kriminalisté prošetřují bývalé vedení krajské pobočky ZPMV v Plzni kvůli podezření z korupce.

Podle informací Práva například prověřují pohyby peněz na kontech někdejšího ředitele krajské pobočky v Plzni Josefa Cibulky. Ten to Právu i sám potvrdil.

„Dostal jsem echo z banky, že mi policie kontroluje účty. Nikdo mě ale zatím v této souvislosti nekontaktoval,“ řekl. Svědomí prý má ale čisté. „Kdyby mi Urban něco dával, tak to tam najdou a ozvou se mi, ne? Maximálně mi přinesl flašku koňaku k svátku,“ pokračoval Cibulka, který plzeňskou filiálku ZPMV vedl dvacet let.

Málo času na kontroly



Vysvětlení, proč Urban mohl po tak dlouhou dobu pojišťovnu ve velkém okrádat, ale nemá. „Jako nelékař jsem do zdravotnického modulu nemohl. To si řešila centrála v Praze, naši revizní doktoři tam posílali plány kontrol,“ prohlásil Cibulka.

Přiznal, že revizní lékaři byli zahlceni kontrolami v nemocnicích a na privátní lékaře jim moc času nezbývalo. „Když měl lékař dobře vyplněné tabulky, tak bez problému prošel automatickým systémem kontroly a nikdo se tím dál nezabýval,“ dodal.

Cibulka rezignoval na funkci v roce 2012, kdy na generální ředitelství pojišťovny přišel anonym, který podrobně popsal Urbanovy podvody a odstartoval hloubkovou kontrolu Urbanem vykázaných lékařských výkonů a poté i policejní vyšetřování.

Jak Právo dále zjistilo, Cibulka měl ve své ředitelské kanceláři instalován odposlech, o kterém neměl ani tušení. Kdo a za jakým účelem ho špehoval, zatím není jasné.

Dary a protislužby



Podle všeho tam měl štěnici ještě předtím, než se do případu vložila policie. Sám Cibulka se o tom dozvěděl, až když si ho vedení centrály zavolalo na kobereček a pustilo mu některé nahrávky „Nejvíc se jich dotklo, když mluvil o tom, že se na nějaké Pražáky může vy…, protože jsou daleko,“ řekl Právu jeden z nejbližších Cibulkových spolupracovníků.

Ochranu před kontrolami si Urban podle svých slov zajistil jednak finančními dary, ale také tím, že zaměstnával manželku někdejšího vedoucího zdravotního oddělení plzeňské pobočky pojišťovny Jaroslava Jaroše, který měl revizní lékaře pod sebou.

„To je pravda. Manželka u něho pracovala jako řadová zdravotní setra za 13 tisíc měsíčně. Mohl jsem jí ze své pozice sehnat daleko lukrativnější místo, ale vyhovovalo jí, že nemusí dojíždět do Plzně, ale má to z bydliště jen jednu zastávku vlakem,“ vysvětlil Jaroš. Podle něho o žádný střet zájmů nešlo.

Kontroly nic nezjistily

Tvrdí, že u Urbana se uskutečnily během čtyř let dvě kontroly. „Nic se nezjistilo. Prostě využil určitých slabin kontrolního systému, rozhodně ho ale nikdo z nás vědomě nekryl,“ prohlásil Jaroš. Přiznal, že se s Urbanem zná leta letoucí.

„Dělal u mě atestaci ještě jako mladý chirurg. Je velmi pečlivý doktor, ale jako finančník nestojí za nic. Co vím, tak nakupoval byty v Plzni nebo dům na Šumavě. Jeho dovolenkovou destinací byly Maledivy,“ dodal.

Při zmínce o možném uplácení ředitele Cibulky nesouhlasně kroutí hlavou. „Že ho do toho Urban namočil, je nefér. Cibulku znám dvacet let, není a nikdy nebyl zištný. Spíš se snažil každému vyhovět,“ uzavřel Jaroš s tím, že i kdyby se něco takového prokázalo, tak by byl Urban sám proti sobě, protože by mohl dostat daleko větší flastr, neboť by to mohlo být posouzené jako podvodné jednání organizované skupiny.

Vedení ZPMV reagovalo jen krátkým prohlášením. „Jedná se o trestněprávní kauzu, která dosud není ukončena, a proto se k ní nebudeme vyjadřovat. Mohu jen říci, že neoprávněně účtované výkony citovaným lékařem byly zjištěny revizí ZPMV a po tomto zjištění také podala trestní oznámení,“ uvedla mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.