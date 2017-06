Vaše předvolební kampaň je postavena na heslu Neuhneme!. A čemu neuhnete?

Babišovi!

Lidi si mohou odpor TOP 09 k šéfovi ANO Andreji Babišovi vykládat i tak, že pouze žárlíte na to, že dokáže lidi oslovit, a vy ne.

Ne, ne. Uznávám jeho politický um, ale nežárlíme. To heslo není pouze o Babišovi, ale i o tom, že neuhneme z naší proevropské politiky. Říkáme, že bychom měli uspíšit přijetí eura, abychom zůstali v hlavním evropském proudu a neskončili v koutě.

Nebylo by předčasné přijímat euro? Ekonomové varují, že kurz koruny je nevýhodný a že to lidem znehodnotí úspory.

V to příliš nevěřím. Jednou to udělat musíme a nyní je česká ekonomika v dobré kondici.

To lidi jako program asi moc neosloví.

To určitě ne, naopak, protože jsou proti tomu. Ale je to důležité pro ČR, protože si nemůžeme dovolit zůstat na okraji, to by bylo škodlivé.

V čem je Babiš tak nebezpečný, že mu nechcete uhnout? V politice je kompromis přece normální.

Ten člověk tak bezostyšně využívá stát pro vlastní prospěch, že to pro mě není přijatelné. Já jsem dělal zemědělství 35 let, tak tomu trošku rozumím a vím, že je to odvětví od první světové války zcela závislé na státu a dotacích. Když ty dotace rozděluje největší zemědělec této země, tak tu něco nehraje. Také nemám rád strany vůdcovského typu. Já jsem je zažil v dětství a to mi stačilo.

Podle Babiše nebo Jaroslava Faltýnka vy a Kalousek jim nemáte co vyčítat, když jste také jako ministr pobíral dotace a žádal po Kalouskovi odpuštění penále.

Promiňte. To je sice pravda, ale já jsem ty dotace nerozděloval. Je rozdíl, jestli požádám o dotaci, nebo jestli si ji sám přidělím.

Ale dotace rozděloval Kalousek, který je váš politický partner.

V té době, kdy jsem žádal o dotace, jsem Kalouska neznal. Věděl jsem o něm, ale poprvé jsem se s ním setkal těsně, než jsem vstoupil do první Topolánkovy vlády. Tehdy Honza Dobrovský dělal večeři, na kterou nás oba pozval. Do té doby jsem Kalouska neznal. Dokonce když jsem šel do voleb na Strakonicku, tak byl velice proti mně, protože podporoval svého kandidáta.

Nechová se Kalousek ve své straně podobně autoritativně jako Babiš?

Na našich stranických grémiích mu někdy velice odporujeme. Taky nemůže určovat, kdo kde bude kandidovat. To u nás není.

Když odejdete vy, bude mít kdo Kalouska korigovat? Vás si váží.

To doufám. Myslím, že ti mladí – Markéta Pekarová Adamová, Marek Ženíšek – jsou mu schopní odporovat.

A myslíte, že mají dost zkušeností a politického nadání, aby dokázali – kdybyste vy s Kalouskem odešli – udržet stranu ve vrcholové politice?

Určitě na to mají, ale to se uvidí v čase.

Jak hodnotíte preference TOP 09?

Lezeme v poslední době nahoru.

Vám stačí osm devět procent?

Myslím, že máme šanci na dvanáct. Já vám něco řeknu, v minulých dvou letech stranická setkání v krajích byla mdlá a najednou je zájem a lidi se k nám hlásí. Čekal bych na mítincích dvacet lidí a přijde jich šedesát.

Čím to je?

Myslím, že nám Babiš opravdu pomáhá. Nejsou to tolik naše zásluhy, ale dosti nám pomáhá Babiš a Zeman a do jisté míry i Sobotka.

S kým se budete nejvíc přetahovat o voliče?

S ODS a také se Starosty a lidovci. Minule to bylo i ANO, ale teď snad naši potenciální voliči už prozřeli.

Jaké šance mají podle vás lidovci se Starosty?

Uvidíme. Důvod lidovců, proč do toho šli, je, aby vypadali svěžeji.

Riskují hodně, když musí překonat deset procent?

Myslím, že okolo deseti procent získají. Víc to nebude. Ale doufám, že to přeskočí.

Kdo je pro vás koaliční partner, když jste řekli, že s ANO a KSČM ne?

Všichni ostatní.

I soc. demokraté?

Samozřejmě.

Jak s nimi budete chtít prosazovat váš pravicový program?

To je vždy věc kompromisu.

Jak chcete udělat kompromis, když oni odmítají poplatky ve zdravotnictví, školné?

Tak nebudou velké, ale malé poplatky. Kompromis je vždy možný. Soc. demokraté také nebudou dominující stranou, tak si myslím, že se dohodneme.

Je reálná koalice: všichni proti Babišovi?

Myslím, že Babiš po volbách nasadí vše, aby získal koalici, a bude nabízet mnoho.

ODS i lidovci se proti němu také vyhrazují, myslíte, že na tu vábničku sednou?

Lidovci byli v koalici celou dobu. Jurečka s Babišem skvěle spolupracoval a lidovecké pravidlo je být vždy u toho.

Změnil se váš vztah ke Starostům a k jejich šéfovi Gazdíkovi?

Osobně vůbec, dál jsme přátelé. Ale to, co dělají, je mylné a poškodí je to.

Dřív jste říkali, že jste „okázale antipopulističtí“. Ale přijde mi, že všechna nepopulární opatření jste schovali dozadu anebo zabalili do frází. Např. teď místo abyste řekli, že prosadíte školné, říkáte, že nedovolíte, aby rodiče rezignovali na výchovu svých dětí. A začali jste víc slibovat. Poučili jste se, že lidem se nesmí pravda ordinovat bez líbivého obalu?

To ne, ale jako konzervativní strana dáváme rodinu na první místo.

Na to se neptám, ptám se na marketing. Jestli jste se poučili a už neříkáte natvrdo, že je třeba i dělat nepopulární kroky.

My jsme stále antipopulističtí, ale pravda, že už ne tak okázale.

Proč jste začali víc slibovat? Školám 30 miliard navíc, 70 kilometrů nových dálnic ročně, víc peněz na armádu…

Ale to je potřeba, jak nové dálnice, tak silnější armáda.

Chcete lidem zvýšit výplaty tím, že snížíte sociální pojištění o osm procent. To ale znamená velký výpadek ve financování penzí. Jak tu díru zalepíte?

Důchodový systém musíme reformovat. Dnešní koalice situaci zhoršila, když zrušila druhý pilíř.

Ale to bylo řešení hlavně pro lidi s vyššími příjmy. Lidé, kteří žijí od výplaty k výplatě, si nic nenašetří.

Základní důchod musí být garantován, ale kdo bude chtít mít lepší důchod, tak si bude muset šetřit.

Nebo bude muset pracovat i ve stáří. Jak říká nový ministr financí Ivan Pilný, že bude muset např. sekat trávu sousedům.

Není možné udržet systém založený Bismarckem, kdy se lidé dožívali průměrně čtyřiceti padesáti let, teď je to kolem osmdesáti a každý rok se to zvyšuje. A my odcházíme do důchodu skoro ve stejném věku, dokonce v nižším, než to bylo po válce.

Když se prodloužila doba dožití, je blbost trvat na stejné věkové hranici. Že jde pracovat i po pětašedesáti, jsem důkazem já sám. Už řadu let jsem prduch.

Snadněji se žvaní politikovi, než se rube uhlí.

Sám víte, že politika není jen žvanění. Ale máte pravdu. Jsou práce – v dolech či kamenolomech – kde to nejde. Ale nejsme v 19. století, kdy většina pracujících dělala těžké manuální práce. Teď jsou dělníci minorita, ale máme tu armádu úředníků a ti pracovat déle mohou.

Letos vám bude osmdesát. Jak se vám daří zdravotně?

Jde to, ale ohluchl jsem jako náš prezident, mám artritická kolena, někdy mě bolí záda. Oči se mi horší. Zcela normální projevy stáří.

Jak dlouho to zvládnete v politice táhnout? Kandidujete na další čtyři roky.

Uvidíme. Stále mě baví některé lidi naštvat, tak to mě drží.

Vyrážíte na kampaň po celé republice, každá organizace TOP 09 vás chce na mítink. Nepřijdete si jako cvičený medvěd?

V každé kampani to tak je, že jste jako ten cvičený medvěd. To k tomu patří. Všichni – ať je to Kalousek, nebo Sobotka – jsme jako ti cvičení medvědi. Mě ale baví se setkávat s lidmi. Celý život jsem byl zvědavý na leccos, ale hlavně na lidi.

Nechodí na ta setkání jen fandové? Podaří se vám přesvědčit někoho váhajícího?

To nevím, ale hodně se to změnilo, a proto jsem optimistický. Když jsem před rokem jel do krajů, tak jsem vídal stejné ksichty, topáky, které znám už několik let, a ejhle, teď je to jiné, protože přicházejí noví lidé, probudili se a zajímají se. Je to stejné i u studentů. Petr Pithart mi vyprávěl, že ho teď mnohem více baví učení, protože se studenti začínají zase ptát.

A co na vesnicích, je o vás zájem? Přece jenom jste spíše pro městské a liberální voliče.

To máte pravdu, asi máme větší úspěch ve městě. Protože venkov je konzervativní, což v našem případě znamená, že je tam stále velký podíl komunistů atd.

Začal platit zákaz kouření v hospodách. Kde teď kouříte fajfku?

Je léto a můžu jít na zahrádky. V zimě to bude horší. Asi nebudu už chodit do hospod. Ten zákon je blbý. Nemám nic proti omezení kouření, ale myslím, že jsme to přehnali.

I jinde je úplný zákaz, podívejte se na Spojené státy.

Tam taky blbnou na kvadrát, taky nejsem stoprocentní stoupenec Spojených států. Jsou asi lepší nežli jiné velmoci, ale já bych v Americe žít nemohl.

Jak hodnotíte působení Donalda Trumpa v čele USA?

Žasnu a zírám. Je zajímavé, že na část věcí, které říkal v předvolební kampani, zapomněl. Vždy si nechává zadní vrátka, aby mohl otočit. Problém je, že na jeho slova není spolehnutí.

Nepořádají ale na něj v Americe média a intelektuální elity štvanici?

Do jisté míry ano. On si úspěšně získal nesympatie skoro všech. A oni mu teď vyčítají i to, co by jinému odpustili.

Je to tím, že není v politice zběhlý?

Spíš jeho charakterem a také že byl vychován v jiném světě. V byznysu. On říká: Uděláme deal. To je typický podnikatelský přístup.

To známe. Babiš chce republiku řídit jako firmu.

Ale také s tím naráží. Amerika je ale trochu větší země než Česko a není to tam jako v tom vtipu, jak jeden český podnikatel říká druhému: Vydělal jsem v Číně tolik peněz, že si můžu koupit celé Česko. A ten druhý odpoví: Ale já ho neprodávám.

To jsem slyšel o Kellnerovi a Babišovi.

Jo. Ten vtip se mi moc líbí.

Kandidaturu na prezidenta jste tentokrát odmítl. Kdybyste byl mladší, šel byste do toho znovu?

Asi jo. Ale říkám, že tu nemá být dědkokracie.

Tím myslíte i Miloše Zemana?

Ač je mladší než já (Schwarzenbergovi je 79, Zemanovi 72), tak proces svého stárnutí uspíšil a vypadá hůř než já.

Myslíte, že mu ty volby prohraje jeho špatné zdraví, nebo ho porazí silnější kandidát?

Většinou se lidi porazí sami. Oslabují ho jeho výroky, chování a také jeho proslulý alkoholismus. Už nemá žádné zábrany a jeho výroky hodně lidí pobuřují.

Proti Zemanovi jde například Michal Horáček a Jiří Drahoš, koho byste si vybral vy?

Považuji práci prezidenta akademie věd jako lepší přípravu na prezidenta republiky než kariéru „valchaře od starýho Růžičky” (úryvek Horáčkovy písně Srdce jako kníže Rohan, kterou zpíval Richard Müller).

Podpoříte Jiřího Drahoše?

Když o to bude stát, tak klidně. Ale já se k nikomu netlačím.

Ptal se vás?

Ne. Asi nechce být spojen s nějakou stranou nebo bývalým kandidátem.

Jak jste hodnotil prezidentovu roli při vládní krizi?

Jeho výstup při tom, kdy Sobotka nepřinesl na Hrad demisi, postrádal i naprosté minimum politické kultury.

Co ho k tomu podle vás vedlo?

Nenávist, protože Sobotku počítá ke zrádcům, kteří ho pustili k vodě při prezidentské volbě.

A co jste říkal na premiéra Sobotku?

ČSSD klesají preference dál, jemu uškodila nerozhodnost a také že nakonec do vlády povolal místo Babiše člověka ze stejné strany (Pilného), i když mu muselo být jasné, že bude jen nástrojem, pilným nástrojem pana Babiše.

Ale kdyby odmítal dokola všechny kandidáty z ANO, tak by to lidé nepochopili.

Ale veřejnost nepřijala ani to, jak to udělal, tak co?

Podle průzkumů krize poškodila mnohem víc ČSSD než ANO. Proč myslíte?

Vůbec si to nedokážu vysvětlit, otázka je, zda jsou ty průzkumy správné.