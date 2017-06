Nedávný předvolební průzkum přisoudil ČSSD čtvrté místo a 10 procent. Podle informací Práva to ve straně jen posílilo debaty o tom, že by měl dosavadní šéf sociální demokracie Sobotka skončit.

„Bohuslav Sobotka asi skončí. Stále se jedná,“ řekl Právu důvěryhodný zdroj z vedení sociální demokracie. Sobotka by měl skončit jako šéf strany, a tím pádem i jako lídr do podzimních sněmovních voleb. Podle spekulací by ho mohl nahradit ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Ten však dohady odmítá. „Máme jasně rozhozené dvoje role a já v tuto chvíli nevím nic o tom, že by to mělo být jinak,“ sdělil v pátek dopoledne Novinkám Zaorálek.

Podobně jako on reagoval i první místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec. „Jsou to drby,“ prohlásil razantně.

Spekulace odmítl i předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Sobotka je podle něj úspěšný premiér, který na nedávném sjezdu obhájil post předsedy sociální demokracie a v čele strany by měl podle něj zůstat.