Muthsam je předsedou místního sdružení ODS v Rychnově nad Kněžnou, za kterou zvítězil v posledních komunálních volbách. Je neuvolněným starostou obce Lupenice pod Orlickými horami a kandiduje za ODS v letošních sněmovních volbách.

Muthsam Právu potvrdil, že firma, kterou vede, skutečně sponzorský dar SPO poslala. Nebylo to však jeho rozhodnutí. „Společnost má nějaké vedení a podporujeme více věcí. Já s tím nemám žádný problém,“ sdělil Právu.

Společnost MADOS MT stejnou částkou, tedy 250 tisíci, sponzorovala letos i ODS.

Soukromá věc

Lídra kandidátky v Královéhradeckém kraji Ivana Adamce, který je poslancem za ODS, zjištění zaskočilo. „Přiznám se, že mě to překvapilo, je to podivné. Je to ale jeho soukromá věc,“ řekl Právu.

Později doplnil, že s Muthsamem o věci mluvil. „Ujistil mě, že to nebylo z jeho hlavy. Ta společnost má asi sto zaměstnanců,“ řekl Právu Adamec. Dodal, že Muthsam je na sněmovní kandidátce ODS na nevolitelném místě.

„Neznáme motivaci, která k tomu dotyčnou společnost vedla, a proto to nemůžeme detailně komentovat,“ vyjádřila se pro Právo mluvčí ODS Jana Havelková. Ke zjištění se nechtěl vyjádřit ani předseda SPO Jan Veleba.