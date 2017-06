„Pořád je ještě dostatek času před volbami. Průzkumům nepřikládám velkou váhu, i když samozřejmě signál to je. Budeme vyhodnocovat, jestli je kampaň dobře vedena, ale do voleb to může být všechno jinak,“ řekl Právu předseda jihomoravské ČSSD Roman Hanák.

Místopředsedkyně strany a ministryně práce Michaela Marksová zopakovala tezi, která v ČSSD zní už od krajských voleb: „ČSSD ve vládě prosadila pro lidi této země naprosto zásadní věci: například výraznou valorizaci důchodů, navyšování platů ve veřejné sféře, více peněz do sociálních služeb. Zjevně to ale musíme být schopni mnohem lépe vysvětlovat lidem.“

Je to cena za to, že se strana nebála říct pravdu o některých lidech. Josef Bernard, plzeňský hejtman

Podobně na věc nahlíží i ministr pro lidská práva a lídr v Pardubickém kraji Jan Chvojka. „Veřejné mínění vytrvale ,trestá‘ vedoucí sílu poměrně úspěšné vlády,“ poznamenal. Soc. dem. se podle něj neumí ztotožňovat s úspěchy své vlády.

„Zato však vyniká uměním absorbovat všechny hříchy, skandály a nedostatky, ať reálné, či fiktivní, které jsou s jejím vládnutím spojené. Očekávám, že volební kampaň ČSSD konečně tento paradox akcentuje. Vždyť nejde o nic jiného než důkladně se poučit z příčin nezdaru poslední volební kampaně,“ dodal Chvojka.

„Máme nálepku rozdavačů dávek“

Plzeňský hejtman Josef Bernard se domnívá, že úbytek voličů si ČSSD nezaslouží. „Je to cena za to, že se strana nebála říct pravdu o některých lidech. Je evidentní, že klasické strany nejsou v kurzu a že lidé touží po něčem jiném. To se dá odestát jen normální prací. Sklízíme za minulé období, kdy politici zklamali lidi,“ řekl Právu.

Strana by se podle něj měla zasadit mj. za změnu v rozdávání dotací. Ty by v takové míře neměly dostávat velké firmy, ale především malí zemědělci. Vymanit by se podle Bernarda měla partaj z nálepky rozdavačů dávek. Naopak by si měla posvítit na ty, kteří sociální systém zneužívají.

Víc než dva roky jsem se pokoušel přesvědčit soc. dem., že směr nastavený Bohuslavem Sobotkou a Milanem Chovancem vede k drtivé ztrátě důvěry u voličů. Jeroným Tejc, poslanec

Lídryně Karlovarského kraje a poslankyně Markéta Wernerová pohlíží na věc podobně. „Padající preference ČSSD mě mrzí, ale jestliže je to daň za to, že občanům nelžeme a snažíme se obhajovat pravdu, tak je to daň za případnou prohru přijatelná,“ napsala Právu. Podle šéfa ČSSD na Vysočině Petra Krčála to dopadne ve volbách jinak. „Průzkumy se budou ještě hodně měnit a osobně si myslím, že výsledky budou úplně jiné,“ řekl Právu.

Podobně pozitivně vyhlíží volby i šéf moravskoslezské ČSSD Miroslav Novák. „Je pro mě záhadou, že se průzkumy liší až o osm procentních bodů. Preference ČSSD a ANO touto dobou před čtyřmi lety byly přesně opačné a rozdíl ve volbách tak patrný nebyl. Může to dopadnout podobně,“ řekl Právu. Připomněl tak například průzkum CVVM z června 2013, podle kterého by ČSSD získala 35 procent, zatímco ANO by se do Sněmovny nedostalo. V říjnových volbách pak ČSSD získala 20,4 procenta a ANO 18,5 procenta.

Propad nepřekvapil



Šéfa ústavně-právního výboru Sněmovny Jeronýma Tejce propad nepřekvapil. „Víc než dva roky jsem se pokoušel přesvědčit soc. dem., že směr nastavený Bohuslavem Sobotkou a Milanem Chovancem vede k drtivé ztrátě důvěry u voličů, kteří pravidelně s ČSSD sympatizovali,“ řekl Právu.

Domnívá se, že delegáti březnového sjezdu, kteří Chovance se Sobotkou zvolili opět do čela, rozhodli i o výsledku ve volbách. „Svůj nesouhlas s tím, kam ČSSD směřuje, jsem nakonec vyjádřil svým odstoupením z volitelného místa kandidátní listiny a odchodu z politiky,“ dodal.