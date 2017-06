Vyplývá to z volebního modelu společnosti TNS Kantar pro ČT zveřejněného v neděli, který probíhal od 9. do 29. května, tedy v době vládní krize i po jejím rozuzlení. Jde tak o čtvrtý průzkum, který ukázal, že soc. dem. vyšla z krize výrazně oslabena.

První by bylo hnutí ANO s 31,5 procenta s velkým odstupem pak následuje těsně po sobě šest dalších stran. Druhá ODS by měla 11,5 procenta, třetí komunisté o procentní bod méně, za nimi soc. dem. s deseti procenty, TOP 09 s devíti procenty, lidovci s 8,5 procenta a okamurovci s šesti procenty.

Jelikož Starostové a nezávislí by měli dvě procenta, dvojkoalice s KDU-ČSL by těsně překročila desetiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.

„ČSSD si jako jediná ze současných parlamentních stran za poslední měsíc významně pohoršila, a to o dva procentní body. Naopak TOP 09 i KDU-ČSL zaznamenaly příliv podporovatelů,“ konstatoval TNS Kantar s tím, že u topky šlo o 2,5 procenta a lidovců 1,5 procenta.

Předseda ANO Andrej Babiš

Podle propočtů Práva by ANO mělo 78 mandátů a mohlo si vybírat, s kým sestaví koalici. Buď by mohlo vytvořit těsnou většinu se soc. dem., která by měla 23 křesel (101 hlasů), anebo stabilnější koalici s ODS, která by získala 29 postů (107 hlasů).

Lídr ANO Andrej Babiš zatím jen vyloučil, že by šel do vlády s komunisty a TOP 09. Spekuluje se o námluvách mezi ANO a ODS, ta to však odmítá.

Spojenectví ČSSD, TOP 09, lidovců a ODS by nemělo dost křesel na vyšachování ANO (jen 87 postů), a tak by muselo přibrat nebo se nechat podporovat jedině komunisty. V takovém případě by tato duhová koalice měla 112 hlasů.

Sobotkovi věří víc pravice, než ČSSD

Z trojice hlavních aktérů krize byli respondenti nejvíce kritičtí vůči premiérovi a předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Jeho počínání pozitivně hodnotilo 18 procent, negativně 76 procent lidí. Babiše vnímalo pozitivně 43 procent lidí, negativně 52 procent, prezidenta Miloše Zemana v naprosto stejném poměru.

Z čísel dále vyplynulo, že Sobotkovo počínání nejlépe hodnotili příznivci pravice - 50 procent voličů TOP 09 a lidovců a 48 procent voličů ODS jej označili za pozitivní.

Předseda soc. dem. naopak propadl u vlastní strany, jeho kroky pozitivně ohodnotilo jen 29 procent lidí, naopak 56 procent je vnímalo jako negativní. Při vládní krizi se od voličů soc. dem. dokonce dočkal lepšího ohodnocení Babiš než předseda ČSSD – pozitivně jeho počínání hodnotilo 38 procent, negativně 58 procent.

Voličům ČSSD ani nevadilo chování prezidenta Zemana – pozitivně jeho kroky hodnotilo 60 procent a negativně 40 procent dotázaných, ačkoliv se se všeobecným odsouzením setkal incident na Hradě, kdy se Zeman pokusil Sobotku ztrapnit.