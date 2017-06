Tuto multifunkční sportovní halu za více než 100 miliónů korun podnikatel buduje ve spolku s olomouckým krajem a městem Prostějov, přičemž plán financování od začátku počítá zejména se státními dotacemi.

Právo přitom v pátek informovalo o tom, že ministerská sekce vedená dnes již bývalou náměstkyní Simonou Kratochvílovou, která je obviněna v kauze údajných machinací s dotacemi do sportu, šla podle všeho při přípravě obrysů klíčového dotačního programu prostějovské hale doslova na ruku.

Ministerstvo totiž mělo letos v únoru zástupcům prostějovského centra přislíbit úpravu pravidel pro dotace tak, aby bylo možné finančně podpořit už rozestavěné projekty a aby bylo možné uznat do jejich povinného spolufinancování již proinvestované peníze. Právě to by umož­nilo prostějovskou halu na rozdíl od původně nastavených kritérií subvencovat.

Vyplývá to ze zápisu ze společného jednání ministerských úředníků se zástupci žadatele o dotaci, kterou mělo Právo možnost prostudovat. Sám Černošek, který je považován za mozek celého projektu, však v pátek jakoukoliv účast na takovém „ladění“ programu na míru prostějovské haly razantně popřel.

Dotační mág Miroslav Černošek (69) vlastní kromě prostějovského tenisového klubu také ten pražský pod hlavičkou Sparty. Za prostějovský klub hrají tuzemské tenisové hvězdy Tomáš Berdych nebo Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Černoškova společnost Česká sportovní pak zastupuje např. i hokejisty Jaromíra Jágra nebo Jakuba Voráčka. Společnost je také pořadatelem prestižních sportovních akcí včetně atletického mítinku Zlatá tretra a zajišťuje také účast českého týmu ve světové tenisové soutěži Davis Cup. Černošek je dlouhodobě znám svými excelentními kontakty nejen ve světě sportu, ale také velkého byznysu. Ostatně prostějovský tenisový klub dlouhodobě sponzoruje společnost Agrofert patřící donedávna šéfovi hnutí ANO a ministru financí Andreji Babišovi. Server Neovlivní.cz pak např. Černoška zařadil mezi pět nejvlivnějších lidí českého sportu, a to právě díky jeho dlouhodobým úspěchům při získávání státních dotací do zejména mládežnického sportu bez ohledu na aktuální vládnoucí garnituru. Černošek sám se měl v této souvislosti vyjádřit, že za uplynulé desetiletí získal na veřejných dotacích zhruba 100 miliónů korun.

Program zatím nebyl vyhlášen

„Žádné schůzky, která by řešila úpravu dotačního programu, se Miroslav Černošek neúčast­nil,“ řekl k tomu Právu manažerův mluvčí Karel Tejkal.

Ten také připomněl, že projekt haly je záležitostí spolku Prostějov olympijský, kde je vedle Černoškova prostějovského tenisového klubu rovným třetinovým dílem zastoupen také tamní magistrát a Olomoucký kraj.

Ani jeden z úřadů v pátek podobně jako samotné ministerstvo školství vedené Kateřinou Valachovou (ČSSD) na otázky Práva k přesným okolnostem vyjednávání o možném poskytnutí klíčové dotace od ministerstva školství neodpověděl.

Rozestavěná hala Národního olympijského centra v Prostějově.

FOTO: Jiří Růžička, Právo

Právo už v pátek s odkazem na sdělení ministerstva školství informovalo, že dotační program pro podporu sportovní infrastruktury zatím nebyl vypsán a o jeho osudu by se mělo rozhodnout v nejbližší době. Už v únoru přitom ministerstvo podle zápisu z jednání se zástupci žadatele o dotaci deklarovalo, že finanční injekce pro prostějovskou halu dosáhne 110 miliónů korun.

Povinné spolufinancování pak úředníci tehdy podle informací Práva stanovili na necelých 23 miliónů korun, což zhruba odpovídá částce, která již byla na stavbě proinvestována.

Tejkal ostatně v pátek v této souvislosti potvrdil, že prostavěno bylo v Prostějově zatím zhruba 22 miliónů korun, a to z rozpočtu spolku.

Kdo přesně peníze do projektu vložil, nechtěl Tejkal upřesnit. Např. prostějovský magistrát už ale dříve avizoval, že z městské kasy do stavby nepůjde ani koruna. Prostějov nicméně pro centrum poskytnul pozemky, zatímco kraj měl podle dřívějších zpráv médií platit projekt multifunkční haly.

Prostějovské olympijské centrum se má specializovat na výchovu mládeže v tenisu, ale také volejbalu, basketbalu nebo fotbalu. Hala nemá být přístupná široké veřejnosti, Černošek nicméně už dříve avizoval, že prostor v ní dostanou kromě zmíněných olympijských sportů také školy.