Za vznikem LSTC stojí spolek právníků se sídlem v centru Olomouce. Od začátku května oslovuje majitele pohostinských zařízení v celé republice.

„Nabízíme jim vstup do našeho konceptu a zájem je velký. Počet těch, kteří chtějí změnit svůj podnik v soukromou klubovnu, se již blíží stovce a další přibývají,“ řekl Právu ve čtvrtek zakladatel klubu Jakub Průdek.

Majitelé podniků, kteří mají zájem o řešení, které nabízí LSTC, s ním podle něj uzavřou smlouvy. „Co se týče návštěvníků kluboven, je pouze podmínka, aby se stali členy našeho klubu, a to prostřednictvím našich webových stránek nebo ještě lépe přímo v některé z kluboven, kde obdrží průkaz, na němž vyplní své jméno, příjmení a bydliště,“ dodal Průdek.

Kontrola? Obsluha ví, co má říct



Pokud podle něj přijde do podniku kontrola, nemusí se majitel ani návštěvník, který tu pokuřuje, ničeho obávat. „Obsluha provozoven ví, co jí má říci a co jí má ukázat, aby prokázala, že se skutečně jedná o klubovnu, a nikoliv o veřejný prostor,“ zdůraznil Průdek.

Recept má i na neodbytné kontrolory. „V případě sporu ­poskyt­neme naší členské klubovně i členům právní zastoupení. Vy jen na místě odmítnete souhlasit s tím, že byste se dopouštěl přestupku. Je to jako když odmítnete přestupek za rychlou jízdu a následně proti vám zahájí magistrát, popřípadě městský úřad správní řízení. Vy nás o tom vyrozumíte prostřednictvím mailu a další řízení je na nás,“ vysvětlil.

Průdek je přesvědčen o tom, že koncept obstojí i u případných soudních sporů, byť řešení pro kuřáky obdobná tomu, které LSTC nabízí, již dříve zpochybnily analýzy různých právních kanceláří.

Připustil přitom, že jen založení klubu by nestačilo. „Je potřeba přijmout ještě další právní kroky, ale jaké, to zatím kvůli možné konkurenci neřeknu. Je to naše know-how,“ poznamenal.

Vstup zdarma

Byť stanovy LSTC dávají možnost vybírat členský příspěvek, vstup do klubu je zatím zdarma. Pokud se týká restaurací, barů či kaváren, které do LSTC vstoupí, zaplatí tisíc korun měsíčně. Průdek přitom odmítá, že by prvotním impulsem vzniku LIBERTAS Smoke‘n’Taste Clubu byl byznys.

„I když sám jsem jen příležitostný kuřák, který si zapálí jen třeba ke kávě či pivu, vadí mi, že byla odebrána možnost podnikatelům, aby si svobodně určili, jestli jejich podnik bude kuřácký, nebo nekuřácký. Chtěli jsme dát možnost tomu, aby lidi mohli i po nabytí účinnosti protikuřáckého zákona u nich nadále svobodně kouřit u piva, kávy, piva či drinku,“ podotkl.