Babiš prohlásil, že nechce ručit za řecké dluhy a za italské banky. Vadí mu také to, že by se Česko muselo podílet na záchranném mechanismu ESM, který má pomáhat státům, jež budou mít problémy se splácením svých závazků.

„Eurozóna byl ekonomický projekt, stal se politickým. A já nechci ručit za řecké dluhy, za italské banky, nechci být součástí tohoto systému, protože to nám nic dobrého nepřinese,” řekl Babiš.

„My kdybychom tam vstoupili, tak musíme zaplatit dvě miliardy eur, musíme ručit,” uvedl.

Koruna je prý skvělý nástroj pro zvládání problémů



Babiš uvedl, že zachování vlastní měny je vhodný nástroj pro řešení hospodářských krizí. „Je dobře, že máme nezávislou Českou národní banku. Jednoznačně koruna je skvělý nástroj na podporu ekonomiky, pokud budou problémy,” řekl. Vstup do eurozóny by podle něj také oslabil možnosti samostatného rozhodování Česka.

„Za to období, kdy jsem jezdil do Bruselu, vím, jak to funguje, kolik úsilí to dá prosadit zájem nějaké menší země, jako jsme my. Eurozóna by byla jenom další závislost na rozhodování někoho o nás bez nás,” řekl.

Babiš v minulosti prohlásil, že plusy přijetí eura vidí ve stabilitě vývozu a dovozu a v tom, že může sloužit jako dobrý indikátor při zahraničních investicích. [celá zpráva]

„Ale jsou tam samozřejmě i negativa a ta jsou zásadního ekonomického charakteru. Pro mě je hlavní neznámá Řecko. Každý ví, že Řecko své dluhy nesplatí,“ řekl. Uvedl také, že pro něj není euro nyní zárukou růstu HDP. „Není ani zárukou lepších podmínek pro občany a podnikatele. (…) Po vstupu do eurozóny bychom museli zaplatit 51 miliard korun, plus ručit za závazky jiných států,“ dodal Babiš.

V roce 2015 hovořil i o možném „kontrolním referendu” k přijetí společné měny. Podle jeho tehdejších slov se mohlo uskutečnit v rámci letošních sněmovních voleb.

ČR a euro Česko se zavázalo přijmout euro v rámci smlouvy o vstupu do EU v roce 2004. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se v květnu vyslovil pro to, aby si Česko stanovilo termín pro přijetí společné měny, rozhodnout o tom podle něj bude muset příští vláda. Nepřijetí společné evropské měny by podle Sobotky mohlo odsunout zemi do pomalejšího pruhu Evropské unie. Pro zavedení eura se vyslovila také opoziční TOP 09, odmítá ho naopak ODS.

Nyní v rozhovoru jednoznačně odmítl návrhy na zavedení společného ministra financí pro eurozónu, které zmiňoval francouzský prezident Emmanuel Macron.

EU pomíjí podstatná témata



Babiš také kritizoval Evropskou unii za nadměrnou regulaci, společenství se navíc podle něj nesoustřeďuje na podstatná témata.

„Evropa není schopná řešit migraci, to je velký problém. Další problém je terorismus. A velký problém je multikulturní společnost, kdy většina západních politiků se snažila lidem namluvit, že přistěhovalci jsou integrovaní. Nejsou,” řekl.