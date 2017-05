O ministerské stížnosti nyní rozhoduje Nejvyšší soud (NS), který se musí vypořádat zejména s tím, jestli odposlechy v případu byly pořízeny legálně. [celá zpráva]

K jednání ministr spravedlnosti ani žádný jeho zástupce nedorazil, prapor obžaloby tak musí držet proti přesile advokátů státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství Radek Doležel. Ten před soudem zrekapituloval ministerskou stížnost pro porušení zákona podanou v neprospěch celkem jedenácti obžalovaných. Podle stížnosti byl postup Vrchního soudu přehnaně formalistický.

Představa, že by šlo informace získat i jinak, je nesmyslná. Svědky nezákonného jednání tam byli jen sami podezřelí stížnost ministra spravedlnosti Roberta Pelikána

„Podezřelí jednali konspirativně, znali se navzájem, mají vysokou inteligenci a rozhodně nelze předpokládat, že by jejich trestnou činnost bylo možno dokumentovat jinými možnostmi,“ obhajoval pořízení rozsáhlých odposlechů ministr ve svém podání.

„Nešlo o snadno a běžnými prostředky odhalitelnou kriminalitu,“ upozornil.

Podle stížnosti šlo podezření, že se na hejtmanství děje v souvislosti se zakázkami něco podivného, prokázat právě bez nařízení odposlechů jen stěží. „Představa, že by šlo informace získat i jinak, je nesmyslná. Svědky nezákonného jednání tam byli jen sami podezřelí. Měli také velkou znalost policejních operativních metod. Použité prostředky proto lze považovat za odůvodněné, a nikoli za akt svévole,“ upozornil ministr.

Obhájci v kauze upozorňovali na to, že odůvodnění při povolení odposlechů bylo jako přes kopírák s tím, co na soud přinesli státní zástupci. Podle nich tak soud nekriticky převzal argumentaci státních zástupců.

„I když soud převzal některé formulace, neznamená to, že by rezignoval na svoje myšlení. Navíc odposlechy se používají hlavně v počáteční fázi vyšetřovaní, kdy nejsou k dispozici další bezvadné důkazy. I Ústavní soud navíc dovodil, že i když jsou v odůvodnění odposlechů nedostatky, nemusí to být důvod pro jejich zrušení, pokud i z ostatního plyne, že byly dány podmínky pro jejich použití,“ argumentoval ministr ve stížnosti.

David Rath (uprostřed). Vpravo je advokát Adam Černý

FOTO: Václav Šálek, ČTK

K soudu dorazil jako jediný z obžalovaných právě David Rath, kolem kterého se podle státního zastupitelství měly podivné zakázky točit. Právě bývalý hejtman dostal u Krajského soudu v Praze nejvyšší trest, 8,5 roku vězení. Soud před dvěma lety kromě Ratha potrestal i dalších deset lidí. Odvolací vrchní soud ale verdikt zrušil a nařídil, aby prvoinstanční soud kauzu znovu projednal. Ministr Pelikán pak podal stížnost pro porušení zákona.

Úkolem senátu NS v čele s Vladimírem Veselým bude rozhodnout, jestli pořízené odposlechy lze v trestním procesu použít.

Rath má pochyby o nezávislosti soudu



Sám Rath označil povolení odposlechů za šokující. „Byly poveleny během pár dní jen na základně informací, že někde někdo slyšel, že má dojít k trestné činnosti. Je absurdní, že si ministr stěžuje na rozhodnutí Vrchního soudu. Kdybych v té kauze nebyl já, ministr by takovou stížnost nikdy nepodal. Je to ostuda ministra a celé republiky, že už chvíli po rozhodnutí Vrchního soudu vytruboval do světa, že podá stížnost. Vnímám to jako aroganci moci,“ uvedl Rath.

Bývalý hejtman následně upozornil, že senát NS je podle něj podjatý. Vysvětlil to tím, že v kauze se o práci Vrchního soudu nelichotivě vyjádřil prezident Miloš Zeman, který podle něj vyhrožoval předsedovi odvolacího senátu kárnou žalobou. „Jsem přesvědčen, že nemůžete rozhodovat nezávisle. Jít proti prezidentovi a ministru spravedlnosti, to je jiná síla než vy tři. Prezident je známý svojí mstivostí,“ obrátil se Rath na členy senátu.

Advokát manželů Petra a Kateřiny Kottových, kteří původně dostali po 7,5 letech vězení, Tomáš Sokol vyjádřil pochybnost, jestli je správné, že do živé kauzy zasahuje stížností státní moc. „Není to systematické, je to na základě nějakých politických momentů,“ kritizoval postup ministra Pelikána Sokol.

Zatím nelze odhadnout, jak se budoucí verdikt NS promítne do celého případu, v minulosti se totiž podobné výroky týkaly už skončených kauz a jednalo se tak spíš o akademická rozhodnutí. Právní názor NS na odůvodnění odposlechů ale s jistotou bude důležitý pro budoucí praxi policie, státních zástupců a soudů.