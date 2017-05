„Jsme jedinou pravicovou, proevropskou stranou, hájíme zájmy střední třídy,“ znělo unisono během zahájení kampaně. Kalousek uvedl, že říjnové volby jsou nejdůležitější od roku 1990, protože se v nich podle něj bude rozhodovat o tom, zda v Česku bude dál liberální demokracie, nebo zda budou vládnout oligarchové a také, jestli Česko zůstane v jádru EU.

TOP 09 se chce zaměřit hlavně na střední třídu, snižovat sociální odvody, zrušit EET, zavést daňové slevy na hlídání dětí a náklady na úklid domácnosti. Nebo zřídit úřad, který by malým a začínajícím podnikatelům a živnostníkům vedl účetnictví.

„Pokud se nám podaří alespoň část našeho programu prosadit, přiblížíme se v životní úrovni západním sousedům a zároveň zůstaneme svobodní,“ uvedl Kalousek. Strana by chtěla snížit sociální pojištění o osm procent a zavést euro. Pomohlo by to podle něj hlavně firmám, protože české podniky své výrobky vyvážejí. Není podle něj důvod se obávat, že po zavedení eura nastane zdražení, protože v Evropě vyzkoušeli řadu receptů, jak tomu zabránit.

Babiše a Zemana kritizovali od začátku



Kalousek se také vymezil vůči komunistům a hnutí ANO vedené Andrejem Babišem, TOP 09 s nimi nikdy nepůjde do vlády.

Strana má šanci prorazit a stát se středně velkou stranou, tvrdí čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Podle něj jsou jedinou stranou, která od začátku kritizovala prezidenta Miloše Zemana i Babiše. „Protože jsme věděli, že škodí zemi,“ dodal Schwarzenberg.

Pokud TOP 09 neposílí, tak k žádné změně nemůže dojít. „Protože ty ostatní strany - lidovci se starosty nebo ODS - se s Babišem nějak domluví,“ řekl Schwarzenberg. Zahájení kampaně v čističce odpadních vod je podle něj symbolické. „Musíme vyrazit z tohoto smradu na čerstvý vzduch. To je náš úkol,“ prohlásil.

Velké plány



Místopředsedkyně Markéta Pekarová-Adamová tvrdí, že strana chce provést největší reformu školství od doby císařovny Marie Terezie. „Musíme posunout školství od memorování ke kreativnímu myšlení,“ uvedla. TOP 09 podle ní slibuje, že nalije 30 miliard korun ročně navíc. „Učitelé nesmí být nejhůře placení vysokoškolsky vzdělaní lidé,“ řekla.

Je přesvědčena, že TOP 09 je nejzelenější stranou ve Sněmovně. „Nedovolíme takové megalomanské stavby jako kanál Labe - Odra - Dunaj. To raději dejme tyto peníze do školství,“ poznamenala.

Strana představila i své lídry. V Praze bude jedničkou Schwarzenberg, Kalousek povede středočeskou kandidátku. V plzeňském kraji povede kandidátku Marek Ženíšek. V Královehradeckém kraji bude lídrem bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger. Novou tváří je Kristýna Zelienková, která bude kandidovat jako jednička ve Zlínském kraji. Zelienková je poslankyně zvolená za ANO, která ale před časem přešla k TOP 09.