Na opatření proti suchu, s nímž se Česko často potýká, je v programu k dispozici 100 miliónů korun. Do včerejší sedmnácté hodiny fond přijal 1215 žádostí v celkové hodnotě 58,7 miliónu korun. Dalších 1370 žádostí je v systému rozpracovaných, což dohromady představuje 91 procent rozpočtu programu.

Zájemci o dotace na hospodaření s dešťovou vodou o ně mohou zažádat na internetových stránkách www.dotacedestovka.cz. Jedna domácnost může podle MŽP získat až 105 tisíc korun. Stát lidem přispěje na systémy, díky kterým budou moci využívat dešťovou vodu k závlahám zahrádek a ke splachování toalet nebo i na úpravu odpadní vody z koupelen, kterou lze použít jako užitkovou.

Žadatelé nejdříve odešlou žádost elektronicky a pak už stačí jen do pěti dnů doručit žádost a její přílohy osobně nebo poštou na kterékoli z 13 krajských pracovišť SFŽP.

„Sto miliónů korun, které máme v první vlně pro program vyčleněny, stačí odhadem na tři až pět tisíc žádostí. Na základě zájmu, ale také podle kvality žádostí, které nám fyzicky přijdou, budeme uvažovat o přidání dalších peněz. Každopádně jsou pracovníci SFŽP připraveni hodnotit žádosti okamžitě a do tří neděl můžeme mít jasno,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Včera odpoledne pak ještě avizoval, že už letos v létě by se mohla vypsat další výzva minimálně ve stejném finančním objemu.

Jednoduché nádrže s dotací jen někde

Příjem žádostí bude automaticky zastaven vyčerpáním alokace programu (100 miliónů korun). Čerpání alokovaných prostředků bude možné sledovat on-line na stránkách programu. Dotace jsou nabízeny domácnostem po celé republice, avšak nejjednodušší část programu Dešťovka na využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady bude dotována jen v místech výrazně postižených suchem. Patří k nim obce na Frýdecko-Místecku, Vysočině nebo na Znojemsku.

„Jen ten nejjednodušší systém, spočívající v pořízení nádrže na dešťovou vodu, kterou budou lidé využívat pouze na zalévání zahrady, podpoříme jenom v oblastech, ve kterých se již nyní potýkají s nedostatkem vody. Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů,“ upřesnil Brabec.

Jak dodal, dotace se v případě tohoto nejjednoduššího systému může vyšplhat až na 55 tisíc korun. Zda konkrétní obec patří podle kritérií programu mezi suchem postižené oblasti, lidé doloží v rámci žádosti o dotaci buď formou písemného stanoviska obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webových stránkách obce). Nově mají zájemci také možnost nahlédnout do seznamu, do něhož jsou postupně zapisovány informace z obcí podle toho, zda spadají, či nespadají do suchých oblastí a zda již tuto informaci podaly na SFŽP.

„Pokud žadatel svou obec v seznamu nenajde, nemusí to ještě znamenat, že jeho obec do suchem postižené oblasti nespadá, ale že jsme od dané obce ještě neobdrželi vyjádření. V takovém případě musí žadatel individuálně doložit naplnění kritérií stanoviskem obce nebo odkazem na webové stránky,“ doplnil ředitel SFŽP Petr Valdman.