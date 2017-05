„Doslova jsem se znovu narodil, teď už budu slavit dvoje narozeniny,“ říká mladý muž, který se ještě do letošních Velikonoc věnoval horolezectví a podnikal náročné túry. Život se mu ale v jednom okamžiku převrátil naruby. „Byl jsem s kamarády na chatě v Lužických horách, pracovali jsme na zahradě, ale nebylo to nic fyzicky náročného. V jednu chvíli jsem zvedal kus dřevěného prkna ze země a omdlel jsem. Ostatní už znám jen z vyprávění,“ vzpomíná Lukáš, který těsně před kolapsem necítil žádnou nevolnost nebo bolest.

Nebýt ale jeho kamarádů, zemřel by. Začali okamžitě s oživováním. Než přiletěl vrtulník, trvalo to patnáct minut, záchranáři pak pokračovali s resuscitací další čtvrthodinu. Než se podařilo Lukášovo srdce opět rozpumpovat, trvalo to tak dlouhých třicet minut.

Příčina se nenašla

„Mám štěstí, že nemám žádné vážné následky,“ dodává s tím, že dva dny byl v umělém spánku a celkem strávil čtrnáct dnů v liberecké nemocnici. Během hospitalizace absolvoval řadu vyšetření, ale lékaři nenašli žádnou konkrétní příčinu, proč jeho srdce vypovědělo službu, ačkoli nikdy neměl žádné zdravotní problémy.

„Byl jsem na CT vyšetření i na magnetické rezonanci, nic se neobjevilo. Teď mě ještě čeká genetické vyšetření, ale lékaři se domnívají, že nic nenajdou,“ podotýká. Z nemocnice odešel s papírem, že u něj došlo k poruše srdečního rytmu, tzv. fibrilaci komor, při které dochází k zástavě krevního oběhu. Byl mu proto implantován defibrilátor, který hlídá jeho srdeční rytmus.

Podle profesora Petra Neužila, primáře Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, jsou podobné případy v takovém nízkém věku spíše vzácností, přesto se s nimi v nemocnici setkává. „Někdy se nepodaří nalézt příčinu, proč k zástavě došlo. Někteří pacienti to mají například geneticky dané. Většinou k takové příhodě dojde při větší fyzické zátěži nebo stresu, ale někdy i v okamžiku, kdy je člověk v klidu,“ říká Neužil.

Každá vteřina totiž snižuje možnost na obnovení srdeční činnosti a úspěšnou resuscitaci bez nevratných následků Jana Poštová, mluvčí pražské záchranky

Podle jeho slov je v tomto případě důležitá hlavně včasná pomoc. „Pokud by nebyla zahájena resuscitace, člověk zemře. Fibrilace komor je příčinou mnoha případů náhlé srdeční smrti,“ zdůrazňuje.

K podobnému případu se šťastným koncem nedávno vyjížděli také pražští záchranáři. V kanceláři jedné velké firmy v pražských Stodůlkách zkolabovala doposud zcela zdravá třicetiletá Alžběta. Kolegové nejdříve slyšeli jen hlasitou ránu, pak uviděli Alžbětu ležet v bezvědomí na zemi. Příčinou byla právě srdeční zástava.

„Rozhodující byla v tomto případě rychlost, každá vteřina totiž snižuje možnost na obnovení srdeční činnosti a úspěšnou resuscitaci bez nevratných následků. Významnou roli sehrál i fakt, že firma měla vlastní přenosný defibrilátor, který může elektrickým výbojem obnovit srdeční rytmus,“ říká mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Alžbětě, stejně jako Lukášovi, lékaři implantovali přístroj, který hlídá srdce.