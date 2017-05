Existuje celá škála prostředků, které pomáhají lidem snažícím se přestat s kouřením. Patří mezi ně žvýkačky, bonbony, náplasti nebo třeba alternativní medicína — magnety na uších či akupunktura. Mnozí zkoušejí i hypnózu.

Dobrovolníci Jana a Martin, kteří se rozhodli skoncovat s cigaretami pod drobnohledem kamer Novinek, přijali pomoc v podobě návštěvy Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí.

Určit si den D

Při první návštěvě čekal na nové pacienty nejdříve stoh dotazníků. Lékaři potřebují znát rodinnou i zdravotní anamnézu kuřáka.

„Zjistíme, s čím se ten člověk léčí, co ho trápí jak fyzicky, tak psychicky. Uděláme základní vyšetření,” popisuje Novinkám první návštěvu Lenka Štěpánková z Centra pro léčbu závislosti.

Pacienty čeká třeba spirometrie, která zjistí kapacitu plic, a fouknou si i do takzvaného smokerlyzeru. „Který zjistí množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Podle toho můžeme odhadnout intenzitu aktuálního kouření, monitoruje posledních dvanáct hodin,“ doplňuje Štěpánková.

Při druhé návštěvě nazývané vstupní intervence — kterou lze ale pro mimopražské zahrnout i do návštěvy první — se probírají konkrétní situace. „Téměř každý má totiž tu závislost kombinovanou, jak psychosociální, což je zvyk kouřit v určitých situacích, tak fyzickou. Proto je účinná kombinovaná léčba,“ vysvětluje lékařka.

Zpravidla se jedná o schůzku, kde je skupinka několika kuřáků, ale lze domluvit i individuální sezení. Na této schůzce si člověk stanoví i svůj den D, kdy přestane kouřit, a měl by si na ní udělat i jasno o typu léčby.

Po léku chutná cigareta jako seno

Velkým pomocníkem může být i lék, který byl vyvinut přímo pro léčbu závislosti na tabáku. Funguje tak, že — laicky řečeno — ucpe receptor chuti na cigaretu. Když si pacient zapálí, nikotin sice koluje jeho organismem, ale nemá se kam takříkajíc posadit.

„Nevyvolá tedy očekávaný účinek, tedy se nevyplaví dopamin do mozkového centra odměny. To je vlastně chemická podstata té drogové závislosti. Kuřáci pak mají při natahování z cigarety pocit kouření sena,“ vysvětluje velmi jednoduše doktorka Štěpánková. Zároveň ale upozorňuje, že pacientovi dál zůstává potřeba držet cigaretu a chemické vjemy.

Druhá část účinnosti léku Champix spočívá v tom, že vyplavuje určitou část dopaminu ve stálé dávce během dne, což snižuje abstinenční příznaky.

„Champix se užívá minimálně týden, než nastoupí plná účinnost, od druhého týdne se také zvyšuje dávka. Někdy kolem devátého dne nastoupí plná účinnost léku a v tomto druhém týdnu je také kuřákovi doporučeno určit si den D, kdy přestane,“ říká lékařka.

Přestože se lék jeví jako zázračný, doktorka upozorňuje, že zázrak to rozhodně není. „Není to tak, že pacient dostane pilulky a ty to za něj vyřeší, takhle to nefunguje,“ říká.

Jako každý lék má i Champix vedlejší účinky. Mezi ně patří velmi živé sny, někdy až noční můry. Někteří pacienti mohou být úzkostliví a upadat i do depresí. Občas lék způsobuje nevolnost. Celkově je ale velmi dobře snášen.

Příspěvek od pojišťovny

Služby Centra pro léčbu závislosti na tabáku jsou zdarma, ale Champix si kuřáci hradí už sami. Jedno balení na měsíc stojí 2100 korun, záleží na lékárně.

Pacient lék užívá tři až šest měsíců. Pokud ovšem odnaučený kuřák vydrží celý rok nekouřit, dostane od pojišťovny zpětně příspěvek. Všeobecná pojišťovna přispívá 2500 korun a Oborová 4000 korun.