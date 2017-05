Lidovci nakonec souhlasili s koalicí se STAN. Co je přesvědčilo jít do rizika desetiprocentní hranice?

Argumenty a touha zvítězit. Také nespokojenost s tím, že jsme stále bráni jako strana, která nemůže překročit deset procent. Že jsme tu stále jen proto, abychom něco vyvažovali jako jazýček na vahách nebo krotili rozhazování levice a sobectví a individualismus na pravici.

Kolik doufáte, že vám koalice přitáhne voličů?

Nás volilo okolo 350 tisíc voličů a nyní by nás mohlo volit několik set tisíc lidí navíc.

Jací voliči jsou volní?

Nevoliči, kteří v minulosti neměli koho volit. Lidé nespokojení se soc. demokracií a s hnutím ANO. Lidé, kteří volili ANO, chtěli dosáhnout změny, ale teď se jich řada zalekla, že se hnutí podařilo narušit matrix, ale vytvořilo matrix nový, který ignoruje parlamentní liberální demokracii. Nedivím se mnoha lidem, že volili Andreje Babiše, ale teď bych se divil, kdyby ho tito lidé volili znova.

Průzkumy ukazují, že nějaké procento můžeme ztratit, ještě více mohou ztratit Starostové, ale tyto ztráty převyšuje procento nových voličů

Myslíte, že vaše koalice může i zvítězit?

To není vyloučeno, ale bude záležet na tom, co se během pěti měsíců udá a také co pro to uděláme my. Mnoho voličů si ještě nevšimlo, že k nějakému spojení vůbec došlo. Musíme je na to upozornit a dávkovat jim, co chceme udělat.

Nakonec můžeme sbírat kolem středu zleva i zprava. Ta koalice může být přijatelná pro lidi, kteří lidovce nikdy nevolili, i pro lidi, kteří nechtěli volit Starosty z obavy, že nepřekročí pětiprocentní hranici. To se již nyní ukazuje, aniž bychom vůbec rozjeli kampaň.

Počítáte, že přijdete spolkem s liberálnějšími Starosty o konzervativnější voliče?

Průzkumy nám ukazují, že nějaké procento můžeme ztratit, ještě více mohou ztratit Starostové, ale tyto ztráty podstatně převyšuje procento nových voličů. Musíme se snažit nabídnout něco nového v našem programu a to se nám pomalu daří. Ale pokud jste sedmá sněmovní strana a až třetí vládní strana, tak na vás nezbývá moc mediálního prostoru, tedy když neřeknete, že cikáni mají jít do plynu nebo něco podobně strašného.

Váš protikandidát Jiří Čunek lidovecké vedení vyzval k tomu, aby bylo víc politicky nekorektní. Budete se tím řídit?

To je správná úvaha, ale být politicky nekorektní nesmí znamenat, že budete extremista. Jiří Čunek ve svém projevu mluvil také o tom, že je něco špatného na kompromisu a konsenzu. Ale křesťanům i většinové populaci je bližší to, když se lidé domluví. Mít silného vůdce je jedno z řešení, ale já nejsem z rodiny, kde otec zavelel a všichni se postavili do pozoru, ale mluvili jsme spolu a našli jsme řešení.

Je pravda, že ženský prvek má půvab i ve vedení strany, ale asi tu máme příliš demokracie

Všiml jste si, že stejný počet delegátů hlasoval pro vás jako předsedu a stejný pro koalici? Je možné, že Čunka volili jen odpůrci koalice?

Těžko říci, byla to tajná volba, ale nabízí se to. Paradoxně přesto, že Jiří Čunek koalici veřejně podporoval.

Není chyba, že ve vedení KDU-ČSL teď není žena?

Mrzí mě to, ale myslím si, že všichni delegáti si mysleli, že Zuzana Roithová má místo jisté, tak volili ty další, aby měli větší šanci. Je pravda, že ženský prvek má půvab i ve vedení strany, ale asi tu máme příliš demokracie. To byl samozřejmě vtip.

Lichotí vám, když Petr Gazdík říká, že byste byl dobrý předseda vlády, nebo když vás Petr Pithart přirovnal k Josefu Luxovi a řekl, že máte politický talent? A jak se bráníte, aby vám to nevlezlo do hlavy?

Já jsem jim za to dobře zaplatil, tak jsem rád, že splnili zadání. To je také vtip. Věřím, že z toho nezpychnu, protože jsem dostatečně sebevědomý.