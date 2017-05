Lidovci chtějí snížit vstup do Sněmovny pro volební koalice na sedm procent

Lidovci by chtěli, aby se volební koalice mohly snadněji dostat do Sněmovny. Hranice by se podle nich pro dvoukoalice měla snížit z 10 na sedm procent. V neděli se na tom usnesl sjezd KDU-ČSL. Lidovci jdou do sněmovních voleb v tandemu s hnutím STAN.