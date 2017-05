Pane premiére, vládní krize po třech týdnech skončila. Docílil jste toho, čeho jste chtěl – ministr financí Andrej Babiš (ANO) ve vládě skončil. Podle průzkumů se však ČSSD nedá označit za vítěze. Naopak se vám preference dále propadly.

Já to nedělal kvůli průzkumu veřejného mínění. Tohle byla bitva v zájmu politické kultury. Boj o to, abychom se udrželi mezi vyspělými zeměmi, kde platí určité limity a principy pro každého člena vlády, se podařilo vyhrát. Trvalo to o něco déle, bohužel jsem hrál proti dvěma lidem – proti Andreji Babišovi i proti prezidentovi republiky.

Na začátku souboje oba koketovali s porušováním ústavy, vykládali ji velmi podivným způsobem. Tvrdili, že demisí premiéra nekončí celá vláda, ale jen premiér. V okamžiku, kdy jsem navrhl odvolání Andreje Babiše z vlády, tak prezident velmi dlouho zdržoval. Jsem rád, že nakonec oba respektovali pravidla hry a Ústavu ČR. Jsem rád, že vláda už nebude zatěžovaná skandály a podnikatelskou minulostí ministra financí a místopředsedy vlády.

ANO je pro ČSSD největší soupeř. Babišovi jste odvoláním z vlády vlastně dal velkou výhodu, bude mít více času na kampaň než vy. Počítáte s tím?

Občanům jsem slíbil, že tahle vláda změní Českou republiku k lepšímu. Mým úkolem je dotáhnout to do konce, aby bilance na konci čtyř let byla pro lidi pozitivní. Tento týden jsem mluvil s předsedou našeho poslaneckého klubu a on mi potvrdil, že všechny vládní návrhy zákonů, které dostali na hlasování, se nám podařilo prosadit. Byť jsme některý zákon museli předložit opakovaně nebo hlasování opakovat.

Velká část mého času bude věnována na to, abych prosadil minimální mzdu, vyšší platy pro učitele, dobrý státní rozpočet, který podpoří hospodářský růst a zaměstnanost. Nechci tomu říkat volební kampaň, ale je to součást komunikace. Zbylý čas se budu snažit být co nejvíce s lidmi.

Premiér Bohuslav Sobotka

Na rozdíl od jiných stran vaše kampaň zatím není příliš vidět.

Naše kampaň bude postupně gradovat. Počítáme s tím, že vyvrcholí po prázdninách. Pro nás bude důležitá programová konference v polovině června, kde chceme schválit program. Hlavním motivem bude růst životní úrovně, mezd a platů.

Musíme využít dobrých výsledků ekonomiky, abychom se posunuli k lepší životní úrovni. Chceme odpovědět na otázky, jak dál ve zdravotnictví, jak zajistit kvalitní vzdělání a kvalitní služby pro lidi.

Naše kampaň bude programově orientovaná. Hlavní linka debaty s občany bude postavena na sociálním programu, na tom, co jsme připraveni udělat pro zaměstnance, seniory a rodiny s dětmi, ale i na naší představě o svobodné demokratické společnosti. Chceme, aby Česká republika byla země s ambicemi zařadit se mezi nejvyspělejší státy v Evropě. Nechceme se nechat odsunout na Východ. Ale to souvisí s tím, že u nás udržíme liberální demokracii a zabráníme autoritářským tendencím. Nechceme, aby se Česká republika stala po volbách firmou Andreje Babiše.

V debatě o kandidátech na Hrad zaznívají jména Milana Štěcha i Lubomíra Zaorálka docela často

Takže v kampani vytáhnete i téma Andrej Babiš?

Hnutí ANO je náš hlavní soupeř a určitě budeme porovnávat programy. Vnímáme Andreje Babiše jako člověka, který představuje rizika pro Českou republiku. Těžko můžeme oddělit hnutí ANO a Andreje Babiše. Chceme otevřeně hovořit o tom, co si myslíme, že by pozitivní vývoj naší země mohlo ohrozit. Je to snaha, aby jeden člověk řídil republiku jako svoji firmu, riziko odpojení demokratických pojistek, pohrdání parlamentem a kontrolními mechanismy, soustředění příliš velké politické, ekonomické a mediální moci do rukou jednoho člověka… Tohle jsou také témata pro volební kampaň.

Preference ČSSD za ANO stále výrazně zaostávají. Budete na to nějak reagovat?

Máme za sebou velký zápas o charakter vlády a soc. dem. Uvidíme, jak bude vypadat podpora politických stran poté, co se veřejné mínění usadí. Nejsem spokojen s pozicí, jakou soc. dem. v průzkumech má. Máme před sebou velký kus práce, ale věřím, že program, se kterým přijdeme, by mohl získat podporu.

Největší skupina voličů jsou ti nerozhodnutí, o ně budeme bojovat. U soc. dem. mají lidé jistotu, přesně vědí, jaký program volí a jaké hodnoty hájí. Že je hájíme důsledně, se ukázalo i v průběhu minulých tří týdnů.

Prezidentské volby jsou těsně za těmi do Sněmovny. Nebyla by ČSSD čitelnější, kdyby si udělala jasno také ohledně prezidentského kandidáta?

Vedeme uvnitř ČSSD intenzívní debatu. Přibývají soc. dem., kteří nemají v prezidentské volbě koho volit. Myslíme si, že spektrum kandidátů by mohl doplnit i nějaký kandidát, který by oslovoval voliče nalevo od středu.

Nechceme stavět stranického kandidáta za každou cenu, ale chceme dát lidem, kteří v tuto chvíli nemají koho volit, nějakou možnost. Takových lidí je celá řada a po těch posledních výstupech pana prezidenta takových voličů dramaticky přibylo.

Premiér Bohuslav Sobotka

V rozhovoru pro iDnes.cz jste řekl, že by kandidátem mohl být předseda Senátu Milan Štěch nebo ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

V debatě, kterou vedeme, zaznívají od našich členů i sympatizantů jména Milana Štěcha i Lubomíra Zaorálka docela často. Průběžně o tom spolu mluvíme. Záleží na tom, zda někdo z potenciálních kandidátů bude mít ambici se do této bitvy pustit.

Slyšela jsem i vaše jméno.

To jsou spekulace, které se míjí s realitou. Mým cílem to není a nechystám se k něčemu takovému. Byl bych ale rád, kdyby se nějaký další prezidentský kandidát našel.

Bez Babiše se Zemanem by se dýchalo volněji

Z těch současných kandidátů – Zeman, Michal Horáček nebo Jiří Drahoš – si nevyberete?

Osobně si z nich vybírám velmi těžko. Neříkám, že bych si nakonec nevybral, všichni nakonec budeme postaveni před volbu ve druhém kole, kde se budeme muset rozhodnout. Moje vize České republiky je vize země, kde nevládne mocenská dvojice Andrej Babiš a Miloš Zeman. V takové České republice by se dýchalo daleko volněji.

V ČSSD je spor mezi předsednictvem a jihočeskou organizací, které se nelíbí, že jste škrtli bývalého hejtmana Jiřího Zimolu z posledního místa kandidátky. Vyhrožují, že nebudou kandidovat. Nebylo to škrtnutí nefér, když za ním stál celý krajský výbor?

Soc. dem. bude určitě kandidovat ve všech krajích. Odpovědnost za volební výsledek mám jako předseda já. Jestliže kritizuji skandály Andreje Babiše, jestliže paní ministryně školství Valachová odstoupila po tom, co se stalo na ministerstvu školství, tak přece nemohu zavírat oči před tím, jaké problémy přivlekl s sebou na kandidátku bývalý hejtman Zimola.

Vytvořil prostředí, ve kterém úzká skupinka vyvolených v čele jihočeského zdravotnictví pobírala milióny korun ročně, což je v rozporu s hodnotami soc. dem. Jak mám vysvětlit sestře z nemocnice v Táboře, která má plat 22 až 24 tisíc korun, že jeden z manažerů jihočeských nemocnic pobírá sedm miliónů korun ročně? To nevysvětlíte ani řediteli motolské nemocnice.

A jestliže si přitom Jiří Zimola od jednoho z těch lidí ještě objednal stavbu chaty? To už je úplně špatně. Za tohle ručit nechceme. Nikdo ho nevylučuje ze soc. dem., ale nechci, aby jeho problémy zatěžovaly kampaň.

On tvrdí, že nic nezákonného neudělal, nebyl obviněn. Prstem naopak ukazuje na Valachovou, jejíž kolegové obviněni byli, a ona bude přesto dvojka středočeské kandidátky.

Paní Valachová vyvodila osobní odpovědnost za personální rozhodnutí.

To Zimola také. Odešel z funkce hejtmana.

Jenže já bych rozlišoval mezi dvěma věcmi. Něco jiného je, když se váš spolupracovník bez vašeho vědomí dopustí trestné činnosti – ale nechci předjímat, jak to vyhodnotí státní zastupitelství –, a něco jiného je, když se s vaším vědomím vytvoří tajně systém, kdy tři až čtyři vyvolení lidé pobírají nehorázné částky a neodpovídá to tomu, co pro jihočeské nemocnice dělali.

Něco jiného je, když se bez vašeho vědomí stane ve vašem okolí trestný čin a exces, a něco jiného je asistovat u vytvoření takového systému, a ještě do toho vplout tím, že si od jednoho z vyvolených necháte stavět chatu. To je problém. Divím se, že to sám Jiří Zimola necítí.