Kalendárium z orloje nahradí fototapeta, turistům se zavře věž

Výměnou desky kalendária z orloje za fototapetu pokračuje tento týden rekonstrukce věže pražské Staroměstské radnice. V pátek se zastaví věžní hodiny a budou demontovány jejich ručičky a hodinový stroj. Příští čtvrtek se věž až do listopadu uzavře pro turisty. Orloj by se měl po opravách vrátit do podoby z 19. století. Kromě něj bude opravena také kaple a věž. Rekonstrukce vyjde na 50 miliónů korun.