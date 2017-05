Prezident prominul Kajínkovi doživotní trest pod podmínkou, že se do sedmi let od udělení milosti nedopustí jakéhokoli trestného činu. Je lhostejno, zda by se jednalo o úmyslné, či nedbalostní porušení zákona. [celá zpráva]

Na dodržování podmínky bude dohlížet plzeňský soud, který v Kajínkově případu rozhodl v první instanci.

Soudu nepřísluší, aby sám vyvozoval závěry o neplnění podmínky, neboť k tomu je oprávněn pouze prezident republiky mluvčí Hradu Jiří Ovčáček

Ten po uplynutí každého roku podmínky sdělí ministerstvu spravedlnosti, zda se Kajínek nedopustil jejího porušení. Pokud by podmínku nedodržel, soud prostřednictvím ministerstva předá záležitost prezidentovi.

První dáma Ivana Zemanová se setkala s Jiřím Kajínkem.

FOTO: Twitter/Jiří Ovčáček

Plzeňský soud uložil Kajínkovi doživotní trest 23. června 1998. Kajínka odsoudil za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard útok přežil. Šestapadesátiletý recidivista Kajínek strávil ve vězení 23 let.