Už první minuty od příchodu na svět zažívalo novorozeně i jeho rodiče těžké chvíle. Mělo ucpanou plicnici, tudíž dýchalo jen na jednu polovinu plíce, kvůli čemuž se mu začalo zvětšovat srdíčko a přidalo se i těžké krvácení do mozku.

„Byly to ty nejtěžší chvíle našeho života. Lékaři byli bezradní, a tak jsme zkusili přírodu. Využili jsme účinků bylin v podobě aromatických olejů a pravidelně jsme kapky podávali na těžce zkoušené srdíčko. Po třech týdnech se začalo zázračně uzdravovat,“ vzpomíná se slzami v očích maminka s tím, že velký dík patří také mladému kardiologovi Ondřejovi Maternovi, který do poslední chvíle nic nevzdával.

Následky předčasného narození

Kvůli předčasnému narození trpí Ronja dětskou mozkovou obrnou, hypotonií (snížené svalově napětí), těžkou skoliózou, VP shuntem (odvádí mozkomíšní mok z mozku do břicha, který by se jinak hromadil v hlavě s následkem hydrocefalu). Dále trpí těžkou spánkovou apnoe, což je onemocnění charakterizováno poruchou dýchání projevující se zástavou dechu. Dodnes musí být holčička na podpoře kyslíku a v noci spí se speciální maskou. „Ve třech letech se zatím jen plazí, klečí. Vůbec nemluví,“ říká maminka s tím, že celá rodina s malou cvičí Vojtovu metodu.

Předčasně narozená Ronja má za sebou desítky hospitalizací.

FOTO: Novinky

Kubíčkovi se od narození své dcery prakticky nevyspali. Dýchání jejich dcery je pro ně noční můrou, přestože je Ronja během spánku monitorována pomocí pulsního oxymetru. „Ronja má ale velmi úzké trubičky v dýchacích cestách, které navíc kolabují ve spánku s uvolňováním svalů. Ze všech výše zmiňovaných nemocí je závislá na podpoře kyslíku nebo dýchacím přístroji s celoobličejovou maskou během spánku,“ vysvětlila paní Kubíčková a dodala, že se rodině podařilo pro Ronju získat kvalitní přenosný přístroj na výrobu kyslíku a oxymetr.

Díky pobytu v lázních rodiče zjistili, že se na čerstvém vzduchu Ronje mnohem lépe dýchá. Jenže pražská rodina o chatku na Sázavě kvůli ničivému požáru přišla. „I tak se snažíme o co nejčastější výlety do přírody. Díky kyslíkovači můžeme vyjet i mimo Prahu.“

Nemocné holčičce se na čerstvém vzduchu lépe dýchá.

FOTO: archiv rodiny, Novinky

Malá Ronja je sice v domácí péči, ale stěny nemocnice jsou jejím druhým domovem. Do svých tří let už podstoupila dvacet hospitalizací. Malá bojovnice má navíc ještě problémy s nedoslýchavostí a se zrakem. Brýle má na blízko i na dálku. „Díky brýlím ale udělala pokroky v pohybu. Je to veselá holčička s chutí do života a my uděláme vše pro to, aby i přes tolik potíží byl její život šťastný,“ svěřila se maminka Adéla Kubíčková.

Sbírka na rehabilitace

Rehabilitace je naprosto zásadní pro vývoj Ronji. Rodina zatím nebyla schopna se soustředit na jiné možnosti než na Vojtovu metodu. A navíc už na to nezbývají rodině finance.

Proto se jí snaží pomoci Nadační fond pro předčasně narozené děti. Od zahájení své činnosti v roce 2014 už pomohl bezmála stovce rodin. Momentálně pořádá sbírku na Ronjiny rehabilitace, která končí za 20 dní. Je potřeba sehnat sto tisíc korun a sbírky se může zúčastnit kdokoliv.

Peníze pro Ronju se sbírají tady.

Ronja má těžkou skoliózu a potřebuje speciální rehabilitace.

FOTO: archiv rodiny, Novinky