Jihočeská ČSSD chce proto vyvolat rozhodčí řízení s vedením strany, která v pátek vyškrtla bývalého hejtmana Jiřího Zimolu z 22. místa krajské kandidátky říjnových voleb do Sněmovny.

„Všechna vystoupení na dnešním jednání směřovala k podpoře Jiřího Zimoly. Zaznívala nejrůznější řešení od odstoupení celé kandidátky, po to, že odstoupí jen někteří včetně lídra. Nakonec navrhujeme, aby bylo svoláno rozhodčí řízení, které stanovy umožňují. Chceme s předsednictvem rozebrat, co bylo přijato, a vysvětlit, proč to bylo přijato,“ uvedl Novák.

Hejtmanka Ivana Stráská řekla, že rozhodčího řízení by se měli účastnit tři členové Krajského výkonného výboru Jihočeského kraje a tři členové předsednictva ČSSD. „Dále jeden nezávislý, který by měl rozhodnout,“ popsala rozhodčí řízení Stráská.

Pozastavili tisk kandidátních listin



Doplnila, že k rozhodčímu řízení by mělo dojít co nejdříve. Krajský výkonný výbor v neděli totiž rozhodl také o tom, že bude pozastaven tisk kandidátních listin.

V případě, že jihočeští sociální demokraté neuspějí v rozhodčím řízení, budou prý uvažovat i o zrušení celé navržené kandidátky. „K tomu by se však musela vyslovit celá jihočeská základna a naši členové z oblastí,“ podotkla Stráská.

Na nedělním jednání KVV bylo prý přítomno i pět sociálních demokratů, kteří jsou připraveni kvůli vyškrtnutí Zimoly z kandidátky odstoupit. Nikdo z přítomných však jejich jména nechtěl specifikovat.

Vyškrtnutí Jiřího Zimoly souvisí s kauzou výstavby domu u Lipna, který pro něj nechává stavět bývalý předseda představenstva Jihočeských nemocnic Martin Bláha. Kvůli této kauze se rozpadla i bývalá koalice v Jihočeském kraji ČSSD, ANO a Jihočeši 2012.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl, že jihočeská kandidátka zůstala až na Zimolovo vyškrtnutí stejná. V jejím čele stojí starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. "Předsednictvo se shodlo na tom, že nechceme, aby problémy, které vedly k odstoupení Jiřího Zimoly z funkce hejtmana Jihočeského kraje, zatěžovaly kandidátku sociální demokracie pro volby do Poslanecké sněmovny a aby tyto problémy zatěžovaly volební kampaň sociální demokracie do Poslanecké sněmovny," řekl Sobotka v pátek k Zimolově vyřazení.