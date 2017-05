Kongresman King podle serveru popřel, že by s americkým ministerstvem zahraničí jednal o diplomatickém postu v Praze. Na Twitteru to sdělil zpravodaj agentury Bloomberg Sahil Kapur, který s kongresmanem mluvil. Kapurova redakční kolegyně Jennifer Jacobsová na Twitteru také píše o záměně jmen, a to s odkazem na sdělení poradců prezidenta USA Donalda Trumpa.

Wrong Steve King. The @SteveKingIA tells me he's not in discussions with State Dept. about a position. https://t.co/QaMjWKE5rY — Sahil Kapur (@sahilkapur) 19. května 2017

České úřady již mají na stole žádost o souhlas s působením nového amerického velvyslance, píše Aktuálně.cz. Podle serveru některé informace naznačují, že velvyslancem by mohl být republikán a podnikatel z amerického státu Wisconsin Steve King.

Trumpová to nebude



Česko po zvolení Trumpa opustil velvyslanec Andrew Schapiro, který se během svého působení v Praze dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem. O místo velvyslankyně v Praze loni krátce po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách projevila zájem jeho první manželka Ivana Trumpová, rodačka ze Zlína.