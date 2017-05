Podle informací Práva má jít v případu o neoprávněné lustrace. V hledáčku kriminalistů jsou podle všeho někteří jejich kolegové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Právě kvůli možnému střetu zájmů kauzu šetří protidrogová centrála, a to podobně jako starší kauzu Bereta, která je rovněž spojena s úniky informací z bezpečnostních složek.

ČT v pátek uvedla, že mezi obviněnými je bývalý policista Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Michal Ratajský.

Babiš chce Rusňákův sponzorský dar vrátit



Podle informací Práva se detektivové v této souvislosti zajímají i o šéfa investiční skupiny DRFG Rusňáka, který vypovídal na policii. Rusňák je zetěm náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, kterou před několika dny hnutí ANO navrhlo do funkce ministryně financí, ale premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tuto nominaci odmítl. Byl rovněž sponzorem hnutí ANO, týdeník Euro uvedl, že hnutí daroval před komunálními volbami 1,5 miliónu korun.

Po zveřejnění informace se šéf ANO Babiš okamžitě obrátil na krajskou organizaci hnutí, aby daný sponzorský dar vrátila. Řekl to na dotaz Práva. „Nedokážu celý případ posoudit z informací, které byly zveřejněny, ale jen doufám, že se to vyšetří, protože pokud by se to prokázalo, pak je to vážné,“ řekl Právu Babiš. Poznamenal, že doufá, že nejde o „náhodičku“, která se objevila v předem určený čas.

„S tím člověkem jsem nikdy nehovořil, je to problém dané organizace, která to musí vyřešit,“ dodal Babiš na Rusňákovu adresu.

Rusňák podniká v nemovitostech, telekomunikacích či teplárenství. V roce 2016 dosáhl objem investic jeho DRFG (David Rusňák Family Group) 1,5 miliardy korun a objem aktiv překročil čtyři miliardy korun. Jeho manželka a dcera Schillerové Petra Rusňáková je členkou hnutí ANO, v komunálních volbách na podzim 2014 byla zvolena do brněnského zastupitelstva a následně se stala radní.

„Mohu pouze potvrdit, že jsme provedli včera realizaci, jakékoliv další informace ale v tuto chvíli poskytovat nebudeme,“ řekl v pátek Právu šéf policejní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Podrobnosti odmítl sdělit také Petr Šereda z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Žalobci pouze formálně potvrdili, že v pátek „pokračuje ze strany policejního orgánu Národní protidrogové centrály Policie ČR pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a ve spolupráci s Krajským státním zastupitelstvím v Brně provádění úkonů trestního řízení ve věci podezření z trestné činnosti spočívající v únicích informací z trestních řízení a policejních databází”.