„Bez prášku na spaní neusnu. V noci mne budí velké bolesti rukou i nohou, je to pocit, jako kdyby vám někdo lámal končetiny,“ říká Josef Mohyla z Vrbna pod Pradědem, kterému klíšťová encefalitida převrátila život vzhůru nohama.

Klíště chytl na výletě na kole. Za několik dní se u něj objevily bolesti hlavy, kloubů a teplota. Ty po několika dnech ustoupily, opět se ozvaly za několik týdnů, od lékaře dostal antibiotika. Jenže jeho stav se během chvíle dramaticky zhoršil, postihla ho obrna svalů, ztuhlá šíje i špatné dýchání. S diagnózou klíšťové encefalitidy proto skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

„Stále chodím na rehabilitace. Cítím neustálé brnění v rukou i nohou. A i nyní, když dostanu jen teplotu, svaly mi vypoví službu a jsem odkázán na vozík,“ dodává pan Josef, jehož nemoc přiměla příbuzné a řadu známých k preventivnímu očkování.

Letos již osm nakažených



Většina Čechů se však stále do očkování proti klíšťové encefalitidě nehrne, přestože podle odborníků to je jediná účinná prevence nebezpečného onemocnění. Loni tímto virovým onemocněním probíhajícím jako nehnisavý zánět mozkových blan nebo zánět mozku onemocnělo v Česku 565 lidí, nejvíce nemocných bylo v Jihočeském kraji, na Vysočině a ve Středočeském kraji.

Letos lékaři zaznamenali už osm nakažených lidí. Nejohroženější jsou hlavně starší lidé, v případě dětí bývá průběh mírnější. „Děti jsou na rozdíl od dospělých pacientů většinou bez trvalých následků. Průměrná doba hospitalizace je u nich deset dnů. Děti však po onemocnění ještě jeden až dva roky sledujeme a kontrolujeme jak klinický stav, tak i krevní odběry,“ vysvětluje lékař Peter Mikolášek z Kliniky infekčních chorob dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Testování klíšťat je nesmysl

Přestože je proti encefalitidě očkováno jen zhruba 24 procent Čechů (v sousedním Rakousku je to skoro 90 procent), strach z možného onemocnění lidé mají. Projevuje se to podle slov Mikoláška hlavně velkým zájmem o laboratorní testování klíšťat na encefalitidu nebo boreliózu.

„K nám do ambulance chodí stále více lidí s tím, že si nechali testovat klíště v některé ze soukromých laboratoří, které měli přisáté. Výsledky z laboratoře jim ukázaly, že je klíště nakažené, a oni se tak chtějí začít léčit, ale to je úplný nesmysl. Není to možné,“ dodává lékař s tím, že v tomto případě jde především o čistě komerční záležitost. Zájemci za takové testování zaplatí kolem jednoho tisíce korun.