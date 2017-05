Léto se hlásí, ve slunečném týdnu stoupne rtuť až k 27 stupňům

Nadcházející pracovní týden by měl do České republiky přinést konečně počasí odpovídající roční době. Teploty šplhající k letním hodnotám panovaly naposledy 31. března, kdy se pohybovaly mezi 21 až 25 stupni. Podobně teplo s jasnou nebo polojasnou oblohou by mělo být až do pátku, řekla Novinkám Dagmar Honsová z Meteopressu.