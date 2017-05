Podle 45,2 procenta lidí by měl Andrej Babiš z politiky zcela odejít, takřka stejné množství lidí, 45 procent, si naopak přeje, aby zůstal.

Jaký je Váš názor na další působení Andreje Babiše v politice?

Nahrávky schůzek ministra financí, v nichž probírá zařazení článků proti ČSSD s tehdejším novinářem MF Dnes, podle průzkumu znepokojily 60,2 procenta Čechů.

Současné dění kolem vicepremiéra sleduje devět lidí z deseti.

Sledujete současné dění kolem ministra financí Andreje Babiše ?

„Otázka na spojení Babiše a premiérského postu po příštích volbách již tolik nediferencuje, lidé jsou spíše nakloněni k tomu, že by se jim to nelíbilo. Nicméně je tu nemalá skupina těch, kterým by se to líbilo i přes současné dění. Opět je tu zhruba desetina takových, kterým je to jedno,“ komentovala průzkum ředitelka Kantar TNS Petra Průšová.

Premiérské křeslo pro Babiše po příštích volbách by se „velmi nelíbilo“ 29,6 procenta lidí a „spíše“ by se nelíbilo 18,8 procenta. Naopak „velmi“ by se líbilo 16,2 procenta dotázaným, „spíše líbilo“ 24,6 procenta a 10,8 procenta lidí by to bylo jedno.

Jaký máte názor na nahrávky schůzek Andreje Babiše s novinářem MF DNES Markem Přibilem?

Nahrávky schůzek Babiše a novináře Marka Přibila „velmi znepokojují“ zhruba čtvrtinu lidí a „trochu znepokojují“ třetinu. Nevím, je mi to jedno, řeklo 9,2 procenta lidí. Naopak „moc to neznepokojuje“ 17,6 procenta lidí, „vůbec“ pak 4,4 procenta lidí. O současné dění se nezajímá 8,6 procenta respondentů, zbytek jej prý sleduje.

Průzkum proběhl online ve dnech 10. až 12. května na reprezentativním vzorku 500 českých dospělých respondentů.