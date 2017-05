Čtvrteční počasí charakterizují velké rozdíly mezi ranní a odpoledními teplotami. „Na mnoha místech Česka ještě mrzlo, například na Kvildě bylo -7,5 stupně, Jizerka hlásí minus čtyři stupně, Šindelová minus šest, Vyšší Brod minus tři stupně,“ uvedla Honsová. Odpolední teploty se ovšem budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Také odpoledne by měla od jihozápadu přibývat oblačnost, pršet by ale mělo jen na Šumavě.

Páteční ráno bude teplé, rtuť teploměru se bude pohybovat v rozmezí 11 až 7 stupňů, bude ale zataženo a na většině území by mělo pršet. „Do Česka se nasouvá teplý a relativně vlhký vzduch od jihozápadu. ten přinese nejen vysoké teploty, ale i dešťové přeháňky a bouřky,“ uvedla Honsová.

Během pátečního odpoledne by měl v Čechách déšť ustávat ale na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky, dodala Honsová. Odpolední teploty v pátek vystoupají až k 21 stupňům.

Víkend by měl být teplý a relativně vlhký. Během soboty i neděle bude přes den slunečno, odpoledne se ale začne zatahovat a večer by mělo pršet a na některých místech se objeví bouřky. Ranní teploty po oba dva dny by se měly pohybovat mezi 12 až 8 stupni, odpoledne mezi 18 až 22 stupni.

„Tento ráz počasí by měl vydržet i v pondělí. Další dny nového pracovního týdne budou slunečné s letními teplotami kolem 25 stupňů,“ dodala Honsová.