21:12 - Sněmovna přijala usnesení klubu KSČM, aby premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na přístí schůzi podal vysvětlení, jak chce řešit vládní krizi.

21:06 - Sněmovna schválila usnesení, že místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů.

Zároveň poslanci vyzvali prezidenta republiky Miloše Zemana, aby při výkonu své funkce důsledně dodržoval Ústavu ČR.

20:38 - Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik by chtěl ukončit „agónii veřejnosti” a rozpustit Sněmovnu. Kováčik si zároveň vzal přestávku 20 minut na poradu svého klubu. Sněmovna bude opět jednat ve 21:03.

20:25 - Končí všeobecná rozprava a začíná podrobná rozprava. Poslanci navrhují například odchod předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) či ministra financí Andreje Babiše (ANO).

20:15 - Někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) připomněla, jak jedna z Babišových firem nechala vypálit pole zemědělci, s nímž vedl spor.

20:02 - Poslanec Martin Plíšek (TOP 09) zhodnotil vystoupení poslanců z hnutí ANO jako defilé lidí, kteří si chtějí udržet místa na kandidátkách.

20:00 - „My se tu urážíme a hádáme se a na základě čeho? Je to na základě anonymních nahrávek, které jsou možná legální, možná nelegální,“ uvedl poslanec Rostislav Vyzula (ANO).

Celou kauzu přirovnal k honu na čarodějnice. Podle něj by se také Sněmovna měla zabývat i etikou médií, která nahrávku dál publikovala.

19:45 - Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura začal apelovat na členy hnutí ANO, jestli náhodou nemají nějakou politickou minulost, jestli nebyli i v jiných stranách, když Babiš tak brojí proti Matrixu.

„Dvacet sedm let dneska říkal Luca Brasi, že je tu Matrix,” upozornil Stanjura na nelogičnost celého tvrzení s tím, že poslední čtyři roky je ve vládě Babiš, takže se tedy asi také počítá mezi tvůrce Matrixu.

19:22 - Poslankyně Jana Lorencová (ANO) se při svém projevu rozohnila, když hájila u řečnického pultu lídra svého hnutí. Podle ní on je tou změnou, kterou lidé chtěli a kterou si zvolili.

19:20 - Bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) vyčetla Babišovi nepřítomnost na jednání. Není podle ní náhoda, že prezident načasoval schůzku na dnešní večer. Chápe ale, že Babiš nechtěl porušit spojenecký pakt se Zemanem.

18:50 - Poslanec Roman Kostřica (TOP 09) vyzval Babiše, aby odstoupil. Připomněl, že Petr Nečas také opustil z post předsedy vlády, když vyšly najevo jeho skandály.

18:34 - Poslanec Tomio Okamura (SPD) ve svém obsáhlém projevu shrnul historii československých a českých médií. Nakonec došel k závěru, že objektivita médií neexistuje.

18:24 - Někdejší primátor Prahy a poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) se Sněmovně pochlubil, že vyhrál soud s lobbistou Ivo Rittigem.

18:12 - Politik nesmí připustit, že si povídá s někým, že někoho zlikviduje a nesmí připustit, aby mu někdo ukazoval živé spisy a rozhodně nemůže s takovým člověkem jednat jako s rovným partnerem. Domnívá se poslanec Bohuslav Svoboda (ODS)

18:06 - Poslanci si odsouhlasili jednání i po 21. hodině.

17:52 - Chvojka vysvětlil, že čičmundy myslel okresní funkcionáře.

17:50 - Poslanec Ivan Adamec (ODS) se ohradil proti Chvojkovi, aby nenazýval obecní zastupitele čičmundy.

17:45 - Chvojka se opět ujal slova a začal křičet na Chalupu, že někteří občané nevědí, že Babiš vlastní tato média, čtou je totiž 25 let a netuší, že se změnil vlastník. Následně jej místopředseda Sněmovny Radek Vondráček začal krotit, aby se ztišil. Podle Chvojky je důkaz, že regionální mutace MF Dnes píše o kdejakých čičmundech, ale nepíše o velké politice.

17:44 - Na něj opět reagoval Chalupa. Ten věří, že Lidové noviny a MF Dnes jsou důvěryhodná média. Pokud přestanou být důvěryhodná, tak si je lidé přestanou kupovat a Babiš prodělá finanční ztrátu. Chalupa zopakoval, že by měli rozhodnout voliči.

17:43 - Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) měl ve Sněmovně delší projev, v němž reagoval na předchozí vystoupení poslanců z ANO. Shrnul, že Andrej Babiš zničil dobré jméno Lidových Novin a MF Dnes. Měl by se jich proto zbavit.

17:17 - Poslanec Bohuslav Chalupa (ANO) označil tvrzení, která v plénu padla za „pindy”. Nejsou podle něj důkazy pro to, že by Babiš zneužíval svoji moc.

17:04 - Ke stolku přichází znovu poslankyně Jana Lorencová (ANO), aby obhájila svého lídra Babiše. Poslancům řekla, že hnutí ANO si zvolila v demokratických volbách veřejnost a nikoli Sněmovna. „Zvolili si ho proto, že vám vadí, a voliči nás zvolili, abychom vám vadili, a já vidím, že se jim to podařilo, že vám vadíme,“ zdůraznila.

17:00 - Čtou se omluvy. Od 16:30 nebude jednání přítomný ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) a od 18:00 se omlouvá ministr financí Andrej Babiš (ANO)

16:47 - Do Liberce pojede místo Sobotky ministr vnitra Milan Chovanec, jak informovala ČSSD na svém twitteru.

Do Liberce na schůzku s prezidentem pojede 1.místopředseda @Milan_Chovanec. @SlavekSobotka bude pokračovat v plánované návštěvě Lucemburska.

16:40 - Poslankyně Jana Černochová vyjádřila podezření, že není náhoda, že prezident Miloš Zeman svolal schůzku se špičkami vládních stran na dnešní večer. Podle ní tím chce odvést pozornost od jednání Sněmovny.

16:29 - Poslanec Jiří Zlatuška (ANO) uvedl, že je to tvrzení proti tvrzení a že Šincl svoje svoje slova nedoložil.

16:28 - Poslanec Ladislav Šincl (ČSSD) při jednání uvedl, že ho Babiš 17. června 2015 obvinil z korupce. Obvinil prý i jeho manželku a jeho 83letou matku. „Obviňoval mě z korupce a jsem živým důkazem toho, jakým nemravným způsobem dehonestuje své protivníky. Dokázal opakovaně, že pro své mocenské zájmy udělá cokoliv,” dodal s tím, že si prý na něj Babiš přinesl složku.

16:27 - Zákonodárci na návrh předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika hlasovali, zda nepřeruší schůzi do přítomnosti šéfů koaličních stran. Jeho návrh ale neprošel.

16:15 - Slova se ujal ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), aby vysvětlil kauzu, o níž se Babiš bavil s novinářem na nahrávce. Podle něj to není pravda. Na závěr své řeči uvedl, že by rád potkal dotyčného novináře, protože by si „měli, co říct”.

15:45 - Poslanci mají chuť debatovat. Do rozpravy se jich momentálně hlásí 14.

15:20 - U řečnického pultu vystřídal svoji stranickou kolegyni další exnovinář a poslanec Martin Komárek (ANO). Řekl, že to, co předvádí Sněmovna, je brutální sado-maso, a vzápětí odešel.

15:20 - Poslankyně Jana Lorencová (ANO), která dříve pracovala jako novinářka, v reakci na Pekarovou uvedla, že vždycky chtěla, aby měly strany svoje vlastní média. Prý ale o to nebyl zájem.

15:15 - Poslankyně Markéta Adamová Pekarová (TOP 09) se rozhodla ve svém projevu apelovat na svědomí členů hnutí ANO. Obrátila se především na poslance, kteří byli původně novináři a ptala se, jestli je v pořádku, že Babiš podle nahrávek ovlivňoval svoje média. Dodala, že Babiš by měl vyvodit politickou odpovědnost.

15:08 - Sněmovna si schválila program schůze, což znamená, že budou moct hovořit všichni poslanci, ne jen ti s přednostním právem, předsedové stran, šéfové poslaneckých klubů a ministři. Pro schválení programu zvedlo ruku 106 zákonodárců napříč politickým spektrem, proti bylo jen hnutí ANO a část poslanců z Úsvitu. Kdo jak hlasoval, si můžete přečíst zde.

15:04 - Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) vyzval Babiše, aby svolal Bezpečnostní radu státu, pokud ho nahrávky poškozují.

14:48 - Za Babiše bojoval před poslanci i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „Kdyby někdo nahrával vás, dozvíme se mnohem horší věci,” vzkázal zákonodárcům.

14:39 - Stále hovoří Faltýnek. Řekl, že středeční jednání Sněmovny je zinscenované divadlo.

14:33 - Občanští demokraté si na Twitteru rýpli do Babiše. „V Interview24 říkal, že žádná schůzka s novinářem nebyla, v neděli byla schůzka chyba. Dnes A. Babiš vyzval poslance, aby přestali lhát,” podotkla ODS.

V Interview24 říkal, že žádná schůzka s novinářem nebyla, v neděli byla schůzka chyba. Dnes A. Babiš vyzval poslance, aby přestali lhát

14:22 - Svého šéfa Babiše začal hájit předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Řekl, že premiér Sobotka a ČSSD útočí na hnutí od krajských voleb.

14:14 - Slovo si vzal lídr TOP 09 Miroslav Kalousek. Babiše připodobnil k někdejšímu šéfovi Věcí veřejných Vítovi Bártovi. „Byl to takový váš předskokan,“ řekl Kalousek. Dodal, že oba jsou si podobní svojí zálibou v policejních spisech i tím že jsou oba „ufňukaní lháři“. Podle Kalouska byl ale Bárta proti Babišovi formát.

14:09 - Na plénu vystoupil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zprudka se obul do Babiše. „Je to konec legendy pana Babiše, který není politik. Ten matrix, o kterém mluvíte - vy ten matrix vytváříte, budujete! Chci, aby se Sněmovna shodla na tom, že Andrej Babiš nepatří do české vlády,” hřímal šéf české diplomacie.

Babiš se přitom nedávno nechal slyšet, že si umí představit, že by se právě Zaorálek stal novým premiérem místo Bohuslava Sobotky.

Předseda ODS Petr Fiala k vystoupení Andreje Babiše ve Sněmovně

13:50 - Projev Babiše po necelé půl hodině skončil. V závěru osočil poslance, že lžou. „Já chci, abyste přestali lhát. Mám svoji politickou kariéru čistou. Je to kampaň, kterou jste připravili. Nebudu rezignovat, můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat a neodejdu z politiky,” uvedl.

13:35 - Babiš pokračuje rozčileným hlasem v projevu. „Jak vám to mám vysvětlovat, když tomu nerozumíte? Všechno jsem vysvětlil. Nechť mi někdo ukáže, na co jsem neodpověděl. Co jsem já udělal, kde jsem co zneužil?” tázal se.

Prohlásil, že žádnou politickou moc nezneužívá. „Já žádnou politickou moc nemám, tak mi řekněte jakou,” řekl.

13:27 - „Já už dlouho slyším, že mě chcete obvinit a zavřít. Možno i zastřelit,” sdělil poslancům.

13:23 - Babiš řekl, že nahrávky, o kterých poslanci chtějí mluvit, byly zmanipulované. „To je náhodička, že zrovna, když mě chce pan premiér odvolat, se objevily rok staré odposlechy,” podotkl.

13:18 - U řečnického pultíku vystoupil se svým projevem ministr financí Babiš. „Přišel jsem pro to, abych se snažil vysvětlit lidem, co se vlastně v naší zemi děje. Ano, dnes to bude další pokus o popravu Babiše v přímém přenosu. Je to už napodruhé, co je tady taková poprava organizovaná tradičními politickými stranami,“ tvrdí ministr financí.

13:12 - Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera zostra vystoupil proti prezidentu Miloši Zemanovi a ministru financí Andreji Babišovi. „Už ze samotného názvu programu dnešního schůze běhá mráz po zádech. Současná krize je krizí ne vládní koalice, ale i demokracie. Krizí, kterou jsme od pádu komunistického režimu zřejmě nezažili,” prohlásil Kučera.

„To, co prosazoval Václav Havel, vyšší společenskou morálku, a to, čím si ČR vysloužila respekt, je dnes pošlapáno prezidentem Milošem Zemanem a ministrem financí Andrejem Babišem,” dodal.

13:04 - Předseda ODS Petr Fiala začal v úvodu schůze vysvětlovat, proč občanští demokraté iniciovali svolání schůze. „Ukázalo se, že Andrej Babiš lže, že navdzory slibům ovlivňoval média,” prohlásil Fiala. Poslanecká sněmovna by vůči tomu podle Fialy měla přijmout stanovisko.

13:00 - Začíná mímořádné jednání Sněmovny s názvem: „Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti”.

Dolní parlamentní komora by se měla zabývat nahrávkami, které se nedávno dostaly na veřejnost. Babiš na nich hovoří s bývalým redaktorem deníku MF Dnes Markem Přibilem o článcích na politické konkurenty hnutí ANO. Babiš dlouhodobě tvrdí, že svá média nikdy neovlivňoval. Kauza je podle něj provokace.

MF Dnes spadá pod mediální skupinu Mafra, která patří do Babišova holdingu. Ten šéf ANO nyní už nevlastní přímo – před pár měsíci ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

„Obsah nahrávek týkajících se ministra financí Andreje Babiše je natolik závažný, že musí být předmětem prošetření. Existuje totiž podezření, že vicepremiér Babiš úkoloval média, zneužíval je k útokům na své politické soupeře a měl přístup k informacím o probíhajících policejních vyšetřováních,“ uvedl k tomu předseda ODS Petr Fiala. Sněmovna by podle něj měla zaujmout jasný postoj.

Předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek už dříve řekl, že poslanci chtějí probrat také další nahrávku, na níž se objevují Babišova ostrá slova o některých politicích, ale i slova o arbitrážním soudu. Kalousek míní, že se Babiš snažil personálně ovlivnit rozhodčí sbor arbitrážního soudu Hospodářské a Agrární komory. „To je nepřijatelný skandál,“ poznamenal před pár dny Kalousek.