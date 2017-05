"Ústava hovoří jasně, prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády, nad rámec toho není co dodat," řekl Sobotka. Doufá, že prezident bude postupovat podle ústavy. "A to v době, která nebude příliš dlouhá," řekl.

Ministerský předseda nechce spekulovat nad situací, co by se stalo, kdyby prezident ústavu nerespektoval. Kvůli pověsti země navenek i domácí stabilitě je nutné, aby každý ústavní činitel plnil povinnosti a slib, který občanům a republice dal, vysvětlil. "Ten slib dal také prezident," řekl.

Místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec připustil, že pokud bude situace trvat týdny a týdny, mohl by zasáhnout Senát s ústavní žalobou. "K tomu jsme ale ještě daleko," uvedl.

Video

Miloš Zeman v Libereckém kraji vysvětloval svůj postoj k otázce případné demise vlády. Zdroj: Michael Polák, Právo

Prezident Miloš Zeman v úterý při zahájení návštěvy Libereckého kraje prohlásil, že trvá na tom, že vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) neodvolá, dokud nebude vypovězena koaliční smlouva. [celá zpráva],

Dohoda mezi ČSSD, KDU-ČSL a ANO předpokládá, že s odvoláním člena vlády musí souhlasit předseda koaliční strany, kterou ministr v kabinetu zastupuje, což je v tomto případě sám odvolávaný ministr Babiš. Zemanovi kritici ale namítají, že právo premiéra odvolávat ministry vychází přímo z Ústavy ČR, nad kterou nelze koaliční smlouvu nadřazovat, a prezident by měl konat dle ústavy, nikoli podle jiné smlouvy, v níž sám ani nefiguruje.