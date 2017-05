„Myslím, že ho vysvětlil velmi věrohodně, takže jsme se věci dál nevěnovali,” řekl novinářům po jednání Wolf. Trojkoalice tedy nevyzve Březinu k rezignaci. To by se stalo, pouze pokud by byl v kauze týkající se dotací, ministerstva školství a Fotbalové asociace ČR obviněn.

Svým kolegům Březina prý vysvětlil i to, proč jej policisté zadrželi v budově magistrátu. Důvodem mělo být, že tam má svou kancelář, kterou na ministerstvu školství, kde působil jako externí poradce, neměl. Ukončení spolupráce mezi ministerstvem a Březinou zástupci koalice neřešili.

Minulý týden policie zasahovala na pražském magistrátu konkrétně v kanceláři Březiny.

Zároveň policisté v minulém týdnu zadrželi náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou, předsedu České unie sportu Miroslava Janstu a ředitelku odboru sportu na magistrátu Soňu Fáberovou. Stejně jako Březina, také Fáberová prý v případu figuruje jako svědek. Policie vyslýchala i šéfa odboru sportu ministerstva Zdeňka Břízu.

Byl již jednou stíhaný



Březina pracoval na ministerstvu školství jako externí poradce. Za svoji práci si podle informací, které se objevily v médiích, od loňského léta vydělal údajně 212 tisíc korun, záznamy o jeho činnosti v resortu ale chybí. Ministerstvo minulý týden ukončilo s Březinou pracovní poměr.

Březina byl v minulosti jednou pravomocně odsouzen. Podle rozsudku pobíral od března 2007 do srpna 2011 neoprávněně plat za funkci předsedy dozorčí rady dopravního podniku. Vykonávat ji ale nesměl, neboť působil i v dozorčí radě firmy Porcela Plus, na jejíž majetek byl vypsán konkurz.

V dubnu 2014 obvodní soud Březinovi uložil za podvod roční podmíněný trest s patnáctiměsíční zkušební dobou, což potvrdil i městský soud. Koncem roku 2015 jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud, Březina poté loni v březnu podal proti rozsudku ústavní stížnost.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že tři osoby a jedna firma byly obviněny ze zneužití pravomocí, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení při správě cizího majetku.