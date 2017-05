Hrad na to upozornil v tiskovém prohlášení, které zveřejnil v pondělí. Na dotaz Novinek, zda to znamená, že prezident Babiše neodvolá, mluvčí Hradu Jiří Ovčáček odpověděl: „K tiskovému prohlášení nemám, co dodávat.“

Ve stanovisku Hradu se přitom píše, že předseda vlády nemůže úkolovat prezidenta určováním termínu odvolání.

„Dále (prezident) konstatoval, že návrh na odvolání je v rozporu s koaliční smlouvou, která podmiňuje odvolání jakéhokoliv člena vlády souhlasem vedení jeho strany. K právoplatnému odvolání by proto bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy,” sdělil Hrad svojí další výhradu.

Hrad původně chtěl situaci prý uklidnit

Prezident republiky také konstatoval, že mu nebyl předložen návrh na nového ministra financí, což by v souvislosti s návrhem na odvolání dosavadního ministra financí vedlo k tomu, že by vedení ministerstva financí nebylo obsazeno. Zeman by to prý považoval za krajně nezodpovědné.

Ovčáček přitom ještě v pondělí avizoval, že prezident v žádném případě nebude ten samý den poskytovat jakýkoli komentář.

„Úlohou prezidenta republiky je přispět k uklidnění situace, zamezení vládní, případně ústavní krize. Snahou prezidenta bude, aby do říjnových parlamentních voleb v České republice fungovala akceschopná vláda, která nebude zmítána nenávistmi a rozpory mezi dvěma představiteli,” zdůvodnil v pondělí odpoledne stanovisko prezidenta Ovčáček pro ČTK.