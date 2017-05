Hrad Zemanovu neúčast zdůvodnil přípravami na odpolední jmenování generálů do funkce. „Nebylo to poprvé. Pan prezident Zeman už tu jednou nebyl a zastupoval ho tehdy místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, takže to bylo podruhé. Pro mě je to ale čest a rád tuto poctu vykonám,” uvedl Štěch, který velitele ozbrojených sil během ceremoniálu zastoupil. Dodal, že prezident mu svoji nepřítomnost oznámil již v polovině března.

Jinak ale pietní akt proběhl tradičně a beze změn. Krátce po desáté se nejvyšší představitelé státu a vojáci uctili 72. výročí konce války a společně s veterány položili na Vítkově věnce. Piety se zúčastnil předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), předseda Senátu Štěch či náčelník generálního štábu armády Josef Bečvář.

Pietní akt při příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové války 8. května před Národním památníkem na Vítkově v Praze.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Premiér Bohuslav Sobotka při pokládání věnců na Vítkově.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Jsem v každém případě rád, že si připomínáme tato významná data a je to strašně dobře, že se tu scházíme každý rok, že máme možnost se tu potkat s našimi veterány,“ komentoval celou událost Bečvář. Dodal, že s prezidentem se setká v odpoledních hodinách při jmenování nových generálů.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) se pak rozhodl udělit nejvyšší resortní vyznamenání 32 válečným veteránům a dalším osobnostem.

Zeman by měl odpoledne povýšit a jmenovat nové generály. Poprvé by se do hodnosti generálky české armády měla dostat žena Lenka Šmerdová.

Pietní akt při příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové války 8. května před Národním památníkem na Vítkově v Praze.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Ministr obrany Martin Stropnický na Vítkově

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK