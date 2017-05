Pane předsedo TOP 09, jak hodnotíte krok premiéra Bohuslava Sobotky, který se rozhodl nakonec demisi nepodat a místo toho navrhl odvolání Andreje Babiše?

Podat demisi byla od pana premiéra tragická, alibistická chyba. Předal by moc do rukou prezidenta republiky. Oceňuji, že pochopil, že to byla chyba, a napravuje ji návrhem odvolat skandály zatíženého ministra financí. Může počítat s podporou TOP 09. Naše pozice je stále stejná a konzistentní. Už před rokem u kauzy Čapí hnízdo jsme vzkazovali vládě, že sice nemůže počítat s naší podporou, ale že se nepřipojíme k vyslovení nedůvěry vládě, pokud by byl odvolán Andrej Babiš. Motiv máme jediný: ne že bychom za to něco chtěli, ale aby nemohl rozhodovat prezident Zeman.

Přestali jste tedy myslet na předčasné volby?

Není to na pořadu dne. Vláda demisi nepodala, naopak premiér se snaží odvolat ministra financí Andreje Babiše, zatíženého skandály.

Prezident Zeman ale naznačil, že odchod Andreje Babiše z vlády nechce.

Prezident může nebo nemusí přijmout demisi, ale nemá právo odmítnout návrh na odvolání ministra z rukou předsedy vlády. On samozřejmě může proces odvolání zdržovat, může dělat potíže. Ale když je bude dělat, bude viníkem krize on. A TOP 09 mu to bude velmi důrazně připomínat.

Co vás napadalo, když jste sledoval přenos schůzky prezidenta s premiérem na Hradě?

Napadalo mě, že byť si poslední dobou nemyslím o prezidentu Zemanovi nic dobrého, nikdy by mě nenapadlo, že by svou zášť a pomstychtivost vygradoval do takové situace, že by udělal ostudu České republice po celém světě. Zinscenoval odporné divadlo, ve kterém znemožnil nejen sám sebe před občany ČR, ale i naši zemi ve světě.

Nezdá se vám ale, že se do této situace vmanévroval premiér Sobotka sám svým lavírováním do poslední chvíle, zda a kdy podá demisi?

Já jsem pana premiéra za rozhodnutí podat demisi velmi kritizoval. Nebyl to statečný krok, ale neodpovědné odevzdání moci do rukou prezidenta Zemana. Vážím si toho, že to pochopil, byť pozdě. Pokud ale chce postupovat tak, aby v ČR byla navzdory Zemanům a Babišům plnohodnotná demokracie, pak je TOP 09 jeho přirozeným partnerem.

Znamená to, že pokud by hypoteticky po Babišově odvolání vystoupilo ANO z koalice a Sobotka by žádal Sněmovnu o důvěru pro menšinovou vládu ČSSD a lidovců, podpoříte ho?

Mezi vyslovením podpory a nevyslovením nedůvěry je velký rozdíl. Je vyloučeno, že bychom Sobotkově vládě vyslovili podporu. Je ale také vyloučeno, aby na návrh kohokoli vláda padla a rozhodoval by Zeman.