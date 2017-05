Nyní se na veřejnost dostává informace, že chtějí téměř celý zchátralý areál zbourat a postavit úplně nové budovy. Počítají jen se zachováním několika menších objektů.

Noví majitelé všechny otázky novinářů odbývají a nechtějí veřejnosti nic sdělovat. Informaci o jejich plánech ale nyní Právu potvrdili starosta Starých Těchanovic Luděk Kozák (SNK) a ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula. Oba jsou již se záměrem nových vlastníků seznámeni.

„Ministerstvo nás požádalo o stanovisko k žádosti nových vlastníků o sejmutí památkové ochrany a my na něm v současnosti pracujeme,“ potvrdil Michal Zezula.

Jak prozradil starosta Starých Těchanovic, noví majitelé zamýšlejí na místě chátrajících lázní vybudovat zcela nový rekreační areál „Chtějí tam postavit nový hotel a tenisovou akademii. Měl by to být úplně nový rekreační komplex. Se zachováním lázeňství se tam nepočítá, i když noví investoři chtějí obnovit a využít prameny minerální vody, které jsou stále aktivní,“ řekl starosta.

Svitla naděje na obnovu



Dodal, že po několika desetiletích chátrání tak svitla naděje, že by se mohlo něco dít. „Různých záměrů a projektů tady v minulosti bylo už několik, ale tento projekt má hlavu a patu a noví majitelé na rekonstrukci zřejmě mají i peníze. Ovšem sami mi řekli, že hodně záleží na tom, zda bude sejmuta památková ochrana,“ řekl starosta.

Odborníkům se však plány na nové využití areálu nelíbí. Důvody památkové ochrany podle nich trvají i přes žalostný stav areálu. „V interiérech je velmi žádoucí zachovat zejména nejcennější části, například dřevěný strop hlavního sálu budovy František, dřevěné schodiště v bývalé správní budově a štukovou výzdobu v reprezentačních částech,“ řekl ředitel ostravského pracoviště NPÚ v Ostravě Michal Zezula.

Starosta ovšem tvrdí, že objekty už nikdo nezachrání a noví majitelé je chtějí srovnat se zemí. „Hlavní budova se zachránit asi nedá. Nebo možná dá, ale bylo by to ekonomicky tak náročné, že do toho nikdo nepůjde,“ řekl starosta.

Demolici neodsouhlasí



Pro památkáře demolice budov nepřichází v úvahu a nelze očekávat, že s odejmutím památkové ochrany vydají souhlas. „Pokud bychom přistoupili na to, že památková ochrana by měla být sejmuta ze všech nemovitostí, o které se vlastníci nechtějí nebo nemohou starat, pak by se otevřela cesta k likvidaci nezanedbatelné části památkového fondu. Také výše nákladů na rekonstrukci nemůže být kritériem pro zachování památky a vlastníci navíc mají možnost čerpat dotace. Pro nás je tato záležitost zcela principiální,“ řekl Zezula, který areál navštívil naposledy letos v březnu a nemyslí si, že by se ještě nedal zachránit.

V této souvislosti připomněl třeba projekt záchrany Lázní Kyselka v západních Čechách, které byly také ve srovnatelně špatném stavu, a přesto se tam rozběhla jejich obnova.

„Jestliže byl jiný vlastník v případě lázní Kyselka dotlačen k tomu, aby plnil své povinnosti vyplývající ze zákona, pak není možné v podobném případě umožnit likvidaci památky. Umím si ale představit vysokou míru tolerance k rekonstrukčním zásahům v zájmu dosažení přijatelného kompromisu. Ovšem varianta, která je nyní na stole, se rozhodně kompromisem nazvat nedá,“ dodal Zezula.