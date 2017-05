Pokud prezident obdrží návrh premiéra na odvolání člena vlády, může podle Rychetského komentáře o několik dní rozhodnutí pozdržet, například kvůli politickému vyjednávání, aniž by se zpronevěřil ústavě.

„V konečném důsledku však musí být návrh předsedy vlády respektován,” stojí v knižním komentáři.

Dílčí prodleva je možná i podle Kyselova vyjádření v České televizi. Konkrétně v případě, že by chtěl prezident s premiérem hovořit o důvodech odvolání ministra a o tom, kdo by jej měl v kabinetu nahradit.

„Všechno, co by podle mého názoru přesahovalo tyhle dva okruhy otázek, eventuálně relativně krátkou dobu, aby ty dva okruhy otázek byly objasněny, tak se asi nedá považovat za odklad, který je nezbytný,” míní Kysela.

Nemá prostor na úvahy



Pokud by prezident návrhu nevyhověl, bylo by to podle Kysely protiústavní. „Tady není vůbec žádný prostor pro úvahu, tady by to bylo ostře protiústavní,” uvedl právník.

Pokud by prezident nekonal, je na místě politická reakce vůči kompetenčním excesům prezidenta. Druhou možností je kompetenční spor předsedy vlády před Ústavním soudem, který by však mohl o věci rozhodnout v řádu týdnů či měsíců.

V krajním případě by mohl Senát podat ústavní žalobu „za hrubé porušení ústavního pořádku”. Tu by však musely podat tři pětiny senátorů se souhlasem tří pětin poslanců, což by bylo krajně obtížné.

Do doby, než prezident nerozhodne o odvolání, zůstává Babiš ministrem, byť tam zůstává vydržován „nečinností prezidenta republiky”, připomněl právník.