Důvody pro své odvolání odmítá s tím, že jde o cílenou kampaň, neboť ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) na vládě údajně vyhrožoval ministrům za ANO, „jaké kroky mají připravené”.

„Jsem přesvědčen o tom, že Chovanec stojí za mým sledováním a odposloucháváním,” dodal Babiš.

„Ta akce s tím odposlechem toho novináře byla provokace toho novináře. On mi tam něco podsouval, já jsem to kopal od sebe,” popsal Babiš vznik nahrávky, na níž s Přibilem řešil články proti představitelům ČSSD.

Nahrávku si můžete poslechnout zde.

„To je provokace od toho novináře, já jsem nic neovlivňoval,” dodal Babiš. „Byla to provokace ze strany toho člověka, kdo si to poslechne, tak tam vidí, že na základě toho nic nevzniklo,” uvedl Babiš, který až dosud odmítal, že by nahrávky slyšel.

„Já jsem na to reagoval velice zdrženlivě, protože jsem měl z toho špatný pocit a teď vím, že to byla provokace,” zopakoval.

Ve čtvrtek Babiš tvrdil, že nahrávka nic nedokazuje. [celá zpráva]

Novináři z deníku MF Dnes a serveru Idnes.cz se v reakci na nahrávky již ve čtvrtek proti chování vicepremiéra ohradili. Babiš, který obě média do února vlastnil, podle nich lhal, když tvrdil, že nebude ovlivňovat obsah médií vydavatelství Mafra. [celá zpráva]

ČSSD loupí, proto mě chce zlikvidovat



K Sobotkově návrhu uvedl, že postup premiéra, který se rozhodl nepodat demisi, ale odvolat Babiše, uvedl, že jde o šaškárnu a premiér vypadá jako komik.

Na dotaz, zda ANO vypoví koaliční smlouvu, uvedl, že „koaliční smlouva skončila dávno”, respektive v okamžiku, kdy došlo k policejní reorganizaci, „aby se nevyšetřovala korupce ČSSD”.

„ČSSD je zkorumpovaná strana,” řekl Babiš s poukazem na nynější policejní vyšetřování rozdělování dotací na ministerstvu školství. „Je skandální, že my sedíme ve vládě se stranou, která loupí, a proto mě chce zlikvidovat,” uzavřel s tím, že si ANO počká, zda premiér opět nezmění názor.