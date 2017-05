„Je to urážka v přímém přenosu. Z hlediska ústavy to znamená, že premiér demisi nepodal, tudíž jí prezident republiky nemohl přijmout,“ uvedl odborník na ústavní právo Jan Kysela.

„Buď je to naprostá neschopnost sekretariátu prezidenta republiky a premiéra domluvit se, což mi připadá méně pravděpodobné, nebo je to urážka v přímém přenosu,“ dodal. Jediné, co z toho podle něj vyplývá, je naprosto bizarní aranžmá.

Video

Záznam: Ostrý střet prezidenta Zemana s premiérem Sobotkou na Pražském hradě

Problém by podle něj nastal pouze, pokud by se prezident republiky tvářil, že demisi již přijal. Sobotka, který demisi nepodal by byl premiérem v demisi a Zeman by začal hledat jiného předsedu vlády. „Kdyby to mělo tyto konsekvence, tak tím se teprve dostáváme do ústavního soukolí,“ řekl Kysela s tím, že tato varianta je ale za hranicemi rozumu.

Úpadek politické kultury

Důstojnost Pražského hradu a výkonu prezidentského úřadu padá, když prezidentská kancelář není schopna se během jednoho dne dohodnout na aranžmá takového kroku, jako je přijetí předsedy vlády prezidentem, domnívá se politolog Lukáš Jelínek.

„Jsme svědky hlubokého úpadku politické kultury,“ konstatoval Jelínek. Na celé věci ale vidí jedno pozitivum. Tím, že chce demisi pouze premiéra a nikoli celé vlády, Zeman podle Jelínka ukázal, že je strategickým partnerem ministra financí Andreje Babiše. Prezident tím podle Jelínka odkryl své karty a vlastně napomohl ČSSD.

„Sociální demokraté už vědí, co mohou očekávat a taky vědí, jaké budou další kroky v jednání s koaličními partnery, takže se na to mohou lépe připravit,“ dodal Jelínek.

Dno komunikace



Politolog Ladislav Mrklas se domnívá, že incident by mohl ovlivnit nejen parlamentní, ale i prezidentské volby. Ukazuje ale nervozitu všech zúčastněných.

„Nevzpomínám si, že by v komunikaci prezidenta a premiéra, nejen v České republice, ale ani za první republiky nebo v jiných zemích se někdy něco podobného stalo. Myslím, že je to dno, kterého dosáhla komunikace. Přispívá to k obrovské eskalaci napětí ve společnosti,“ dodal.

Incident na Hradě by také podle něj mohl spoustu lidí znechutit a odradit od toho, aby šli k volbám.