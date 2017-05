V pátek očekáváme oblačno až zataženo s ranními mlhami. Během dne bude pršet, mohou se objevit bouřky. Ranní teploty klesnou k 10 až 6 stupňům, odpoledne dosáhnou maxima 12 až 16 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku má být o něco tepleji, 16 až 20 stupňů.

Pokud by někdo rád vyrazil o prodlouženém víkendu na výlet, měl by si vybrat sobotu, protože v rámci období se objeví srážek nejméně. Má být oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm, a to zejména na horách. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia, odpolední kolem 16 až 20 stupňů.

V neděli můžeme očekávat opět větší oblačnost až zataženo, na většině území se objeví déšť. Ranní teploty nepřekročí deset stupňů, odpoledne se rtuť teploměru vyšplhá maximálně ke 14 až 18 stupňům.

Ve sváteční pondělí se mírně ochladí. Má být oblačno, přechodně až zataženo s nejvyššími ranními teplotami 9 až 5 stupňů Celsia. Také odpoledne bundy svléknou spíše ti netrpěliví, maximálně má být 13 až 17 stupňů.

Ani příští týden se počasí příliš nezmění k lepšímu, ba právě naopak. Ranní maxima se mají pohybovat mezi 5 a 1 stupněm Celsia, odpolední pak kolem 10 až 14 stupňů. Během ochlazení můžeme na horách čekat i sněžení.

Začátek letošního května nevybočuje podle Honsové z dlouhodobého hlediska ze standardu, je však o něco vlhčí.