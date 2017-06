V sedmnácti šla dívka kvůli fleku na bérci a oteklému kolenu k lékařům, kteří v koleni našli nádor. Diagnostikovali chondrosarkom – nádor v chrupavce v koleni.

Bohužel se na to přišlo pozdě. Metastáze měla v celém těle a lékaři jí nedávali mnoho šancí na život. Museli Daniele uříznout okamžitě pravou nohu, jinak by zemřela. Následovaly chemoterapie a ozařování. Přesto se nemoc po roce znovu vrátila.

„Bojovala jsem dvakrát, ale beru to tak, že mi to mělo něco dát, a dalo. Srovnala jsem se s tím kupodivu rychle,“ říká Daniela Pecinová.

„Několikrát jsem se ptala proč, a byla to úleva od bolesti a byla tu i vidina toho, že dostanu protézu a budu moct chodit,” dodává dívka, kterou v těžkém období podpořila rodina i přátelé.

Rakovina udeřila dvakrát.

FOTO: archiv D. Pecinové, Novinky

O pole dance dívka nic moc nevěděla, než ji kamarádka vzala na první lekci. Musely ovšem z Mariánských lázní jet až do Plzně, protože tam se nacházelo nejbližší studio.

„Kamarádka mě ponoukla, abych si to také zkusila. A když jsem zjistila, že mám sílu v rukách na to zvládnout základní prvky, tak jsem začala jezdit na lekce s ní,“ vzpomíná Daniela.

Tu pak oslovila trenérka, aby přišla na vystoupení v rámci studia. „Styděla jsem se, ale jsem ráda, že jsem do toho nakonec šla. Ta atmosféra a ta energie, co kolovala mezi mnou a publikem, byla strhující, je to neuvěřitelný pocit,“ popisuje.

Soutěž na sebe nenechala dlouho čekat, protože pak ji oslovila i předsedkyně české federace pole dance (CPASF) s tím, že by ráda otevřela na mistrovství České republiky kategorii „parapole” a aby se přihlásila. „Původně jsem závodit vůbec nechtěla, ale když už tady ta příležitost byla, tak jsem si říkala, že by to byla škoda ji nevyužít,“ říká dívka.

Úspěch na mistrovství světa

Loni v této kategorii Daniela závodila na republikovém šampionátu. A na konci roku pak uspěla na mistrovství světa v italské Florencii, odkud si odvezla zlatou medaili. „Slyšet českou hymnu, stát na stupínku, ta atmosféra, to jsem snad nikdy nezažila. Měli jsme tam skvělou partu, užili jsme si to,“ vzpomíná se slzami v očích Daniela Pecinová.

Ta se v době rozhovoru právě intenzivně připravovala na další mistrovství ČR. To se koná tuto sobotu — už 17. června v Praze.

„Moje příprava je složitější, protože mám ještě jiné akce, na které jedu vystupovat kvůli motivaci handicapovaných lidí. Skloubit to s tréninky bude náročnější. Před soutěží trénuji čtyřikrát i pětkrát týdně, kombinuji to i s posilovnou a kruhovými tréninky, je to potřeba,“ popisuje Daniela, které se kvůli pole dance přestěhovala z Mariánských lázní do Plzně, kde ve Fitdance Art studiu také pracuje na recepci.

FOTO: archiv D. Pecinové, Novinky

Daniela doufá, že její příběh může být motivací i pro ostatní handicapované dívky.

„Často mi píšou a ptají se, jak to zvládám, ale zatím nikdo s tancem nezačal. Jsem ale ráda, že můžu vůbec někdy někomu poradit a pomoct,“ usmívá se tanečnice.

Tanečnice kombinuje tréninky i s posilováním.

FOTO: archiv D. Pecinové, Novinky