„Soc. demokracii to poškodí, protože její lídr se neprojevil jako silný předseda, který bojuje. A ČSSD na tom není s přízní voličů nejlépe. Začaly se objevovat průzkumy, ve kterých prohrává i s KSČM,“ řekl Právu sociolog Jan Herzmann.

Očekává, že růst preferencí mohou čekat hlavně pravicové strany. „Posílí to tendence volit budoucí vládu, která nebude spojena se soc. demokracií. Takže na tom vydělá ODS a TOP 09 a zřejmě si polepší i lidovci a Starostové. A určitě i krajní parlamentní uskupení – komunisté a Okamurova SPD,“ dodal Herzmann.

Podle sociologa z agentury Median Daniela Prokopa část lidí bude Sobotkovu demisi vnímat jako ohrožení stability ve společnosti. „Babiš je symbolem efektivní vlády a je možné, že ho posílí, že on nebyl ten, kdo položil vládu,“ uvedl Prokop.

Sobotkův krok bude pro voliče špatně čitelný. „Pro premiéra je to krok i dost riskantní, protože vláda je relativně populární,“ uvedl sociolog. Sobotka prý počítá s tím, že bude vláda pokračovat bez Babiše, nebo bez něj.

„To by ČSSD otevřelo víc prostoru pro kritiku Andreje Babiše, což by se jí do voleb mohlo vyplatit,“ řekl Prokop.

Něco udělat musel



Sobotka byl podle Prokopa v těžké situaci a musel něco udělat. Kdyby Babiše odvolal, tak mohl narazit na Hradě, a když ne, byl by pod palbou všech kromě ANO. „Proto se rozhodl pro nejrazantnější variantu,“ podotkl.

Preference ANO byly podle Prokopa na vrcholu v zimě. „S příchodem kauzy Babišových nevyjasněných financí preference ANO stagnují či se mírně propadají pod 30 procent, ale propad není zásadní, protože moc lidí té kauze nerozumí,“ řekl Právu Prokop.