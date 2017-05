Pražský med je velice kvalitní, a to z toho důvodu, že zdejší včely létají do blízkých parků a ne na pole chráněná postřikem, kde by hrozilo, že si s sebou do úlu donesou pesticidy. Jedině automobilová doprava by mohla kvalitě medu uškodit.

„Med, který se laboratorně vyšetřuje v Praze, má vysokou kvalitu. My máme včely na hotelech v Praze i vedle magistrály a med dopadl stejně jako třeba na Šumavě nebo v Krkonoších,“ řekl Novinkám učitel včelaření pro celou Českou republiku a zároveň člen republikového výboru Českého svazu včelařů za Prahu Augustin Uváčik.

V minulém roce si pořídil na střechu svého sídla na Mariánském náměstí také pražský magistrát. Šest včelstev sneslo kolem 120 kilogramů medu, který se pak věnuje pražským turistům a dalším návštěvám.

U světových operních domů například v Londýně nebo Paříži se inspirovalo také Národní divadlo, které si v loňském roce pořídilo včelstev hned několik. Jedno je umístěno na historické budově Národního divadla a další tři jsou v objektu u Apolináře.

Úly na střechách obytných domů



Včely na střechách obytných domů mají také lidé, kteří mají včelařství jako své hobby. Miloš Vondruška, který chová včely už od roku 1985, má několik úlů na střeše v Holešovicích.

„Daří se jim tu dobře, protože blízko je park Stromovka a dolétnou také do Botanické zahrady. Mám zhruba tři stanoviště a na každém stanovišti mám zhruba kolem pěti úlů. To je tak akorát, co hobby včelař stihne obhospodařit,“ řekl Novinkám Vondruška.

Česká republika patří mezi země, ve kterých se dá včelařit bez velkých úhynů. Pokud k nějakým dojde, jedná se pouze o zhruba 10 procent. Na území ČR se nachází kolem 650 tisíc včelstev. Letos budou mít včelky v Praze další nový domov, kterým se stane střecha budovy Rudolfina, kde sídlí Česká filharmonie.