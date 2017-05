Podle ústavního právníka Jana Kysely by mohla vláda na současném půdorysu jako „udržovací” teoreticky vydržet až do řádných voleb. Záleželo by však na dohodě aktérů, uvedl Kysela v České televizi.

Dle ústavy prezident pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády.

Následně může někoho pověřit sestavením nového kabinetu a případně jmenovat novou vládu, která by se musela ucházet o důvěru Sněmovny.

To se ostatně stalo v roce 2013 po demisi kabinetu premiéra Petra Nečase, kdy Zeman jmenoval předsedou vlády Jiřího Rusnoka, jehož „úřednický” kabinet nezískal důvěru, a následně došlo k vypsání předčasných voleb.

Řádné volby by se letos měly uskutečnit 20. a 21. října. O termínu rozhodl prezident. Hlava státu oznámení demise Sobotky nekomentovala, mluvčí Hradu pouze uvedl, že postup oznámí „v pravý čas”.

Česká republika v minulosti zažila několik úřednických vlád, které vedli Josef Tošovský, Jan Fischer a zmiňovaný Jiří Rusnok. Pouze Fischerův kabinet však vydržel až do řádného termínu voleb v červnu 2010.