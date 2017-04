V oblasti Jesenicka a Šumperska napadlo kolem 10 centimetrů sněhu, který se drží i na silnicích v nižších polohách. Řidiči, kteří již vesměs mají letní pneumatiky, se potýkají s problémy.

Kamióny stojí v kopcích a policisté kvůli kalamitnímu stavu vyzývají řidiče, aby se do oblasti raději vůbec nevydávali. Dopravu komplikují rovněž popadané větve a stromy, které neunesly tíhu mokrého sněhu.

Sněhovou kalamitu museli vyhlásit také na jihu Čech, kde se potýkají s vážnými problémy v dopravě a v dodávkách elektrické energie. [celá zpráva]

Video

Sníh na Českobudějovicku

Srážky zvyšují hladiny řek

Na severu a východě Moravy hrozí kvůli vydatným srážkám povodně, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Polance na potoku Polančice vyhlásili třetí stupeň povodňové aktivity

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

V oblasti Beskyd očekávají meteorologové nadále vydatné srážky. Během noci napršelo v Beskydech 20 až 35 mm. Do páteční půlnoci by mělo v oblasti spadnout dalších 15 až 25 mm.

V ostravské části Polanka nad Odrou vodohospodáři vyhlásili na říčce Polančici třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení platí na Polančici v Ostravě, druhý například na řece Opavě. Na dvou dalších místech, v Držkovicích na Opavsku a Kozlovicích na Frýdecko-Místecku, platí na řece Opavě a na Ondřejnici druhý povodňový stupeň, tedy stav pohotovosti. Na 16 dalších místech platí první stupeň.

Výrazně stoupají i hladiny Bečvy, Odry, Ostravice a Olše. Během dne budou hladiny vodních toků ještě stoupat.

Situace v Polánce nad Odrou v Ostravě

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Kulminace se očekává večer

Kulminace se očekává během odpoledních a večerních hodin. V ojedinělých případech nelze vyloučit i krátkodobé dosažení třetího povodňového stupně.

Zvýšený stav hladiny řek UPOZORNĚNÍ V důsledku dlouhodobých srážek se zvedají hladiny řek a potoků v okolí Nového Jičína (Jičínka a Zrzávka). V 8:30 zasedala Povodňová komise a rozdělila úkoly jednotlivým členům. Prosíme občany, aby dbali zvýšené pozornosti a zejména, aby ihned uposlechli v případě výzev Policie ČR, HZS a MPNJ. Aktuální stavy toků najdete zde: http://hladiny.cz/cz/#lvs#map J. Klein - ředitel MPNJ Zveřejnil(a) Městská policie Nový Jičín dne 27. duben 2017

Situace v Novém Jičíně

Srážky by měly podle meteorologů postupně ustávat během soboty, kdy by měly přecházet do přeháněk. Změna počasí nastane podle předpovědi až v neděli, kdy se vyjasní a také oteplí. Odpolední teploty by se měly vyšplhat až na 16 stupňů.