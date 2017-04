Pršet by mělo na většině území. V polohách nad 700 metrů očekávají meteorologové i sněžení nebo srážky smíšené.

„Předpokládáme, že zejména během druhé poloviny noci napadne v polohách nad 800 metrů 5 až 10 centimetrů, na hřebenech (zejména na území Jihočeského kraje) až 15 centimetrů nového sněhu,“ uvádí varování.

Do pátečního rána by mělo spadnout většinou do 15 milimetrů srážek. V Beskydech se však může jednat až o 40 milimetrů, v Jeseníkách a na Šumavě do 25 milimetrů a v oblasti Českomoravské vrchoviny do 20 milimetrů.

Srážky by měly pokračovat i v průběhu pátku.

Hladiny řek budou stoupat



Na několika profilech na tocích odvodňujících Jeseníky a Beskydy se ve čtvrtek hladiny dostaly na 1. i 2. stupeň povodňové aktivity.

„V reakci na další srážky očekáváme během čtvrtka u toků odvodňujících Jeseníky kulminace a postupné poklesy hladin. Opětovné vzestupy očekáváme opět během zítřka,“ upozornil ČHMÚ.

Stoupat budou i toky odvodňující Beskydy, zejména v povodí Odry, Ostravice a Olše. I na nich ČHMÚ nevylučuje dosažení až 2. stupně povodňové aktivity.

V Plzeňském kraji by se na povodňový stupeň mohly dostat toky v povodí Radbuzy a Úslavy.