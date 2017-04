Takzvaný Army den navazuje na stejnou akci z loňska, kdy se armáda představila Pražanům a lákala je do svých řad. Náborová akce na Floře měla za cíl získat nové zájemce o službu v armádě i v Hradní stráži.

„Na základě kladných ohlasů, které měl Army den v loňském roce, jsme se rozhodli i letos využít netradiční prostory obchodního centra. Letošní venkovní expozice je rozsáhlejší a program ještě bohatší,“ řekla hlavní organizátorka akce Lenka Šmerdová.

Na co se mohou návštěvníci těšit



„Novinkou dnešní akce je slaňování vojáků, kteří se budou spouštět z konstrukce obchodního domu. Budou tady cvičení psi, kteří předvedou zadržení pachatele, hledání zbraní, případně drog. Bude tady vojenská přehlídka výstroje, takže po molu se projde pyrotechnik, potápěč, pilot. Bude tady vystupovat folklorní umělecký soubor Ondráš. Bude tady k vidění ukázka bojového umění boje zblízka, což je myslím pro diváky velmi zajímavé,“ shrnula Šmerdová.

Podle ministra obrany Martina Stropnického má celá akce velký význam. „Já z toho mám radost, protože je to kontaktní. Člověk si téměř doslova může osahat, co armáda umí, kam jdou jeho daně, jaké je vybavení vojáků a co umí.”

Ministr ještě připomněl, že česká armáda je z hlediska počtu žen na pátém místě ze všech v Severoatlantické alianci. „Máme 13 procent žen v armádě, a teď budeme mít, pevně věřím, první generálku,“ doplnil Stropnický.

Armádní sportovci jako vrchol programu



Odpoledne se uskuteční autogramiáda sportovců armádního sportovního klubu ASC Dukla. Akce se zúčastní například atlet Pavel Maslák, snowboardistka Ester Ledecká, kajakář Josef Dostál, deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler, cyklista Jiří Ježek, biketrialista Václav Kolář, sportovní střelec Jan Sychra, motorista Lukáš Kvapil a atletická legenda Imrich Bugár.

Na Army dnu jsou pro zájemce o službu v armádě připraveni náboroví pracovníci s nabídkou aktuálních pozic. Přímo na místě je také možné vyzkoušet si disciplíny, které musí uchazeči o službu v armádě splnit. Studentům a školákům se představí Univerzita obrany a Vojenská střední škola MO.