Na pražském letišti vám prohrabou už i odbavené kufry. Zámky neobstojí

Zavazadla na pražském letišti Václava Havla budou od května kontrolována na stopy po výbušninách. Bezpečnostní technici tak budou nově nahlížet i do kufrů a tašek, které míří do zavazadlového prostoru letadel. Jde o další počin k zajištění vyšší bezpečnosti. O kroku, který by neměl mít dopady na rychlost odbavení, ve středu informovala mluvčí letiště Marika Janoušková.