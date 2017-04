Od dálnic i silnic první třídy mají do 30. srpna zmizet všechny billboardy. Petr Bendl (ODS) však teď chce přílepkem k poslaneckému návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích umožnit obcím rozhodovat, zda billboardy na svém území ponechat, či ne. Co tomu říkáte?



Myslel jsem, že už všichni pochopili, že billboardy k silnicím nepatří, protože ohrožují bezpečnost provozu. Dnešní legislativní úprava není ideální, ale to, co navrhuje Bendl, je opravdu nešťastné. Vždyť vyřazuje z procesu rozhodování o billboardech správní úřady i policii a prakticky ruší ochranné pásmo podél silnice. O umístění billboardů by tak rozhodovali pouze zastupitelé a otevřel by se prostor pro lidovou tvořivost. Proto by bylo dobře, kdyby Sněmovna Bendlův návrh zamítla.

Není už nynější legislativní úprava, přijatá v roce 2012, zbytečnou úlitbou reklamní lobby? Ať už jde o pětileté přechodné období, či možnost, aby v případě souhlasu dopravní policie billboard v obci u silnice první třídy zůstal.

O úlitbu reklamní lobby v roce 2012 skutečně šlo. Tehdy se i ministerstvo dopravy bránilo tomu, aby legislativní úprava byla vůči reklamním společnostem tvrdá. Panovaly obavy ze žalob vůči státu za zmařenou investici.

Dálnice a silnice první třídy jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Máte informace, kolik se za minulých pět let podařilo billboardů odstranit?

Příliš mnoho billboardů odstraněno nebylo a podél komunikací jich zůstávají tisíce. Důvodem jsou už zmíněné obavy z žalob za zmařenou investici. Ve spolupráci s ŘSD však chystáme program podobný akci Kulový blesk. Spustíme ho ihned poté, až 30. srpna vyprší termín pro odstranění billboardů. ŘSD je bude masově likvidovat vlastními silami.

Hlavním cílem zmíněné novely, kterou předložili poslanci TOP 09 a STAN, je ulehčit lidem pořízení řidičského průkazu, o nějž by nově mohli požádat nejen v místě svého trvalého bydliště, ale na kterémkoli městském či obecním úřadě. To jste přece zamýšlel i vy. Proč jste to tedy nechal na poslanecké iniciativě?

Na ministerstvu dopravy jsme opravdu měli stejný záměr jako Věra Kovářová (TOP 09) a další poslanci, kteří novelu nakonec předložili. Nechtěli jsme to ale uspěchat. Vždyť bychom se dostali do časové tísně a nestihli na provozovatele elektronického systému pro nový způsob vyřizování řidičského průkazu vyhlásit výběrové řízení.

Obecně však poslaneckou novelu rozhodně podporuji a budu rád, když projde. Samozřejmě s výjimkou Bendlova pozměňovacího návrhu.

Poslaneckou novelu teď ve Sněmovně čeká třetí závěrečné čtení. Kdy se mohou motoristé dočkat její účinnosti?

Pokud ji Sněmovna schválí, poputuje ještě do Senátu a k podpisu prezidentovi. Letos tedy účinnosti rozhodně nenabude. I já mám ale samozřejmě zájem, aby se tak stalo co nejdříve.